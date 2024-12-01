Полиция очистила территорию у парламента – акция продолжается
02:20 01.12.2024 (обновлено: 02:36 01.12.2024)
© photo: SputnikСпецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
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Митингующие, несмотря на разгон и задержания, не расходятся
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Спецназ переместился на проспект Руставели – на территорию рядом с парламентом, участники акции находятся у здания гостиницы "Тбилиси Марриотт".
Митингующие остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами, кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции, выкрикивают оскорбления в ее адрес.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Полиция применила водометы и газ после того, как акция приняла откровенно насильственный характер. Задержано несколько человек.
Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента.
© photo: SputnikСпецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Спецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Также в законодательный орган были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который удалось потушить.
Эпицентром стали прилегающие к парламенту улицы, где протестующие оскорбляли полицию и кидали в нее камни, петарды и другие предметы.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Кроме того, протестующие в разных местах установили заграждения на проезжей части, используя различные предметы, в том числе скамейки, урны, ограждения.
В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.