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Полиция очистила территорию у парламента – акция продолжается
Полиция очистила территорию у парламента – акция продолжается
Sputnik Грузия
Митингующие, несмотря на разгон и задержания, не расходятся 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T02:20+0400
2024-12-01T02:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Спецназ переместился на проспект Руставели – на территорию рядом с парламентом, участники акции находятся у здания гостиницы "Тбилиси Марриотт". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Митингующие остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами, кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции, выкрикивают оскорбления в ее адрес. Полиция применила водометы и газ после того, как акция приняла откровенно насильственный характер. Задержано несколько человек. Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента. Также в законодательный орган были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который удалось потушить. Эпицентром стали прилегающие к парламенту улицы, где протестующие оскорбляли полицию и кидали в нее камни, петарды и другие предметы. Кроме того, протестующие в разных местах установили заграждения на проезжей части, используя различные предметы, в том числе скамейки, урны, ограждения. В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции протеста, акции, грузия, новости, политика, тбилиси
акции протеста, акции, грузия, новости, политика, тбилиси

Полиция очистила территорию у парламента – акция продолжается

02:20 01.12.2024 (обновлено: 02:36 01.12.2024)
© photo: SputnikСпецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Спецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
© photo: Sputnik
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Митингующие, несмотря на разгон и задержания, не расходятся
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Спецназ переместился на проспект Руставели – на территорию рядом с парламентом, участники акции находятся у здания гостиницы "Тбилиси Марриотт".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>
Митингующие остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами, кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции, выкрикивают оскорбления в ее адрес.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Полиция применила водометы и газ после того, как акция приняла откровенно насильственный характер. Задержано несколько человек.
Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента.
© photo: SputnikСпецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Спецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
Спецназ. Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Также в законодательный орган были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который удалось потушить.
Эпицентром стали прилегающие к парламенту улицы, где протестующие оскорбляли полицию и кидали в нее камни, петарды и другие предметы.
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
Кроме того, протестующие в разных местах установили заграждения на проезжей части, используя различные предметы, в том числе скамейки, урны, ограждения.
В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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