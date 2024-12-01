Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели
01:04 01.12.2024 (обновлено: 01:14 01.12.2024)
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
© photo: Sputnik
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Протест участников митинга полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, заявляет МВД
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция применила водометы против участников акции протеста на проспекте Руставели после того, как участники акции разбили стекла в здании парламента, а также бросали петарды и фаеры во двор парламента.
В данный момент на проспекте Руставели звучит призыв к протестующим разойтись. Участники акции остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами и кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции.
"Протест участников митинга возле парламента полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял совершенно насильственный характер", - говорится в заявлении МВД.
По информации МВД, участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако общественность по различным телетрансляциям ясно видит, что собравшиеся массово нарушают общественный порядок.
"Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных за парадным и боковыми фасадами парламента. Также в законодательный орган были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях возник пожар, который к настоящему времени потушен", - отмечается в заявлении.
Также участники митинга, по данным МВД, повредили защитные сооружения вокруг здания парламента, периодически пытаются повредить ворота парламента и ворваться во двор.
"Силовые группы воздвигли искусственные заграждения на дороге, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, из-за пиротехники уже пострадал один сотрудник полиции.
"Если участники митинга не подчинятся указаниям правоохранителей и продолжат действовать противозаконно, продолжат наносить ущерб зданию парламента, поджигать и совершать другие насильственные действия, МВД будет вынуждено принять меры, использовать все специальные меры, предусмотренные законом", - говорится в заявлении.
В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.