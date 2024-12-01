https://sputnik-georgia.ru/20241201/politsiya-primenila-vodomety-dlya-razgona-protestuyuschikh-na-prospekte-rustaveli-291181778.html

Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели

Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели

Sputnik Грузия

Протест участников митинга полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, заявляет МВД 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T01:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция применила водометы против участников акции протеста на проспекте Руставели после того, как участники акции разбили стекла в здании парламента, а также бросали петарды и фаеры во двор парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В данный момент на проспекте Руставели звучит призыв к протестующим разойтись. Участники акции остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами и кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции. По информации МВД, участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако общественность по различным телетрансляциям ясно видит, что собравшиеся массово нарушают общественный порядок. Также участники митинга, по данным МВД, повредили защитные сооружения вокруг здания парламента, периодически пытаются повредить ворота парламента и ворваться во двор. "Силовые группы воздвигли искусственные заграждения на дороге, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету", - говорится в заявлении. По данным ведомства, из-за пиротехники уже пострадал один сотрудник полиции. В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, новости, политика