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Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели
Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели
Sputnik Грузия
Протест участников митинга полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, заявляет МВД 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T01:04+0400
2024-12-01T01:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция применила водометы против участников акции протеста на проспекте Руставели после того, как участники акции разбили стекла в здании парламента, а также бросали петарды и фаеры во двор парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;В данный момент на проспекте Руставели звучит призыв к протестующим разойтись. Участники акции остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами и кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции. По информации МВД, участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако общественность по различным телетрансляциям ясно видит, что собравшиеся массово нарушают общественный порядок. Также участники митинга, по данным МВД, повредили защитные сооружения вокруг здания парламента, периодически пытаются повредить ворота парламента и ворваться во двор. "Силовые группы воздвигли искусственные заграждения на дороге, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету", - говорится в заявлении. По данным ведомства, из-за пиротехники уже пострадал один сотрудник полиции. В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции, акции протеста, грузия, новости, политика
акции, акции протеста, грузия, новости, политика

Полиция применила водометы для разгона протестующих на проспекте Руставели

01:04 01.12.2024 (обновлено: 01:14 01.12.2024)
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
© photo: Sputnik
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Протест участников митинга полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, заявляет МВД
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция применила водометы против участников акции протеста на проспекте Руставели после того, как участники акции разбили стекла в здании парламента, а также бросали петарды и фаеры во двор парламента.
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В данный момент на проспекте Руставели звучит призыв к протестующим разойтись. Участники акции остаются на проспекте Руставели, они отгородились баррикадами и кидают камни и другие предметы, а также пиротехнику в направлении полиции.
"Протест участников митинга возле парламента полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял совершенно насильственный характер", - говорится в заявлении МВД.
По информации МВД, участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако общественность по различным телетрансляциям ясно видит, что собравшиеся массово нарушают общественный порядок.

"Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных за парадным и боковыми фасадами парламента. Также в законодательный орган были брошены зажигательные предметы, в результате чего в нескольких помещениях возник пожар, который к настоящему времени потушен", - отмечается в заявлении.

Также участники митинга, по данным МВД, повредили защитные сооружения вокруг здания парламента, периодически пытаются повредить ворота парламента и ворваться во двор.
"Силовые группы воздвигли искусственные заграждения на дороге, используя различные предметы и повредив материальное имущество, принадлежащее муниципалитету", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, из-за пиротехники уже пострадал один сотрудник полиции.

"Если участники митинга не подчинятся указаниям правоохранителей и продолжат действовать противозаконно, продолжат наносить ущерб зданию парламента, поджигать и совершать другие насильственные действия, МВД будет вынуждено принять меры, использовать все специальные меры, предусмотренные законом", - говорится в заявлении.

В Грузии третий день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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