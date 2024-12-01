https://sputnik-georgia.ru/20241201/syn-ubil-mat-v-tbilisi-a-zatem-pokonchil-s-soboy-291190596.html

Сын убил мать в Тбилиси, а затем покончил с собой

Сын убил мать в Тбилиси, а затем покончил с собой

Sputnik Грузия

В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T15:36+0400

2024-12-01T15:36+0400

2024-12-01T15:36+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сын убил 49-летнюю женщину поздно ночью в Тбилиси, а затем покончил с собой, о трагедии стало известно из видео в соцсети TikTok, которое снял сам мужчина. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах" и "Доведение до самоубийства". В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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