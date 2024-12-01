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Сын убил мать в Тбилиси, а затем покончил с собой
Сын убил мать в Тбилиси, а затем покончил с собой
Sputnik Грузия
В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T15:36+0400
2024-12-01T15:36+0400
2024-12-01T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сын убил 49-летнюю женщину поздно ночью в Тбилиси, а затем покончил с собой, о трагедии стало известно из видео в соцсети TikTok, которое снял сам мужчина. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах" и "Доведение до самоубийства". В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Сын убил мать в Тбилиси, а затем покончил с собой
В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сын убил 49-летнюю женщину поздно ночью в Тбилиси, а затем покончил с собой, о трагедии стало известно из видео в соцсети TikTok, которое снял сам мужчина.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах" и "Доведение до самоубийства".
В опубликованном видео мужчина принес свои извинения сестре, рассказал о многочисленных попытках суицида и психических проблемах.