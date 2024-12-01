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Вклады в банках Грузии снизились за месяц

Вклады в банках Грузии снизились за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,3% 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T09:01+0400

2024-12-01T09:01+0400

2024-12-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 ноября 2024 года составил 57,53 миллиарда лари, что на 121,77 миллиона лари, или на 0,21%, меньше, чем на начало октября 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 197,32 миллиона лари, или 0,77%, а вклады до востребования снизились на 319,09 миллиона лари, или 1%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,3%, на 1,91 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 октября 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в октябре составила 6,9%, в том числе 9,06% – по депозитам в национальной валюте, 2,59% – по депозитам в иностранной валюте.На конец октября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале. Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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