https://sputnik-georgia.ru/20241201/vlasti-gruzii-zhdut-ot-es-otkrytiya-peregovorov--premer-291192485.html

Власти Грузии ждут от ЕС открытия переговоров – премьер

Власти Грузии ждут от ЕС открытия переговоров – премьер

Sputnik Грузия

Постыдно и тревожно, что посол Евросоюза был вовлечен в кампанию дезинформации, заявил премьер 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T19:08+0400

2024-12-01T19:08+0400

2024-12-01T19:08+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Как только Евросоюз положит на стол документ о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, глава правительства готов его подписать, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на воскресном брифинге, обращаясь к послу ЕС Павлу Герчинскому. Кобахидзе 28 ноября озвучил решение грузинских властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Это, по словам посла ЕС Павла Герчинского, говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет. По словам премьер-министра, распространяется ложь о том, что власти Грузии остановили процесс европейской интеграции. "Распространяется ложь о том, что власти Грузии якобы остановили процесс европейской интеграции. В самом первом заявлении и на протяжении всех этих дней мы подчеркивали и продолжаем заявлять, что не только не останавливаем процесс европейской интеграции, а еще более активизируем наши усилия по обеспечению вступления Грузии в ЕС в 2030 году", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер, постыдно и тревожно то, что посол Евросоюза был вовлечен в кампанию дезинформации, проводимую радикальной оппозицией и связанными с ней НПО и СМИ. С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста в Тбилиси и других городах страны, вызванные решением грузинских властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. По данным МВД, на акциях задержаны 200 человек. В основном они обвиняются в неподчинении требованиям правоохранителей и мелком хулиганстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузия - евросоюз