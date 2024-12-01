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Задержан испортивший камеру наблюдения у парламента в Тбилиси – МВД
Задержан испортивший камеру наблюдения у парламента в Тбилиси – МВД
Sputnik Грузия
Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T21:55+0400
2024-12-01T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала по обвинению в повреждении или уничтожении вещи путем поджога во время акции протеста у здания парламента судимого в прошлом, а ныне осужденного условно члена одной из политических партий, говорится в заявлении ведомства. Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы. Следствие установило, что задержанный, являющийся членом одной из политических партий, 29 ноября текущего года на проспекте Руставели во время митинга поджег электрические провода и блок питания камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Центра управления общественной безопасностью "112", установленного на столбе у здания парламента. Указанное устройство вышло из строя. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был задержан. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, акции протеста, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, акции протеста, мвд грузии
Задержан испортивший камеру наблюдения у парламента в Тбилиси – МВД
21:55 01.12.2024 (обновлено: 22:15 01.12.2024)
Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала по обвинению в повреждении или уничтожении вещи путем поджога во время акции протеста у здания парламента судимого в прошлом, а ныне осужденного условно члена одной из политических партий, говорится в заявлении ведомства.
Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
Следствие установило, что задержанный, являющийся членом одной из политических партий, 29 ноября текущего года на проспекте Руставели во время митинга поджег электрические провода и блок питания камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Центра управления общественной безопасностью "112", установленного на столбе у здания парламента. Указанное устройство вышло из строя.
В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был задержан.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.