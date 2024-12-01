https://sputnik-georgia.ru/20241201/zaderzhan-isportivshiy-kameru-nablyudeniya-u-parlamenta-v-tbilisi---mvd-291194725.html

Задержан испортивший камеру наблюдения у парламента в Тбилиси – МВД

Задержан испортивший камеру наблюдения у парламента в Тбилиси – МВД

Sputnik Грузия

Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T21:55+0400

2024-12-01T21:55+0400

2024-12-01T22:15+0400

происшествия

грузия

новости

акции протеста

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/01/291181053_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a37c3d775ae30aa8f2aab945353fedad.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала по обвинению в повреждении или уничтожении вещи путем поджога во время акции протеста у здания парламента судимого в прошлом, а ныне осужденного условно члена одной из политических партий, говорится в заявлении ведомства. Задержанный, которому 27 лет, был судим ранее за кражу, попытку кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы. Следствие установило, что задержанный, являющийся членом одной из политических партий, 29 ноября текущего года на проспекте Руставели во время митинга поджег электрические провода и блок питания камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Центра управления общественной безопасностью "112", установленного на столбе у здания парламента. Указанное устройство вышло из строя. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был задержан. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, акции протеста, мвд грузии