https://sputnik-georgia.ru/20241202/dvizhenie-bolshegruzov-cherez-pereval-nakerala-na-zapade-gruzii-vosstanovleno-291206381.html

Движение большегрузов через перевал Накерала на западе Грузии восстановлено

Движение большегрузов через перевал Накерала на западе Грузии восстановлено

Sputnik Грузия

Движение было восстановлено благодаря проведенным работам по расчистке дороги 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T16:51+0400

2024-12-02T16:51+0400

2024-12-02T16:51+0400

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департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) движение для всех видов транспорта было ограничено с 28 ноября. С 29 ноября восстановили движение для легковых автомобилей. Движение было восстановлено благодаря проведенным соответствующими службами работам по расчистке дороги. Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1218 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии