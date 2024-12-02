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Движение большегрузов через перевал Накерала на западе Грузии восстановлено
Движение большегрузов через перевал Накерала на западе Грузии восстановлено
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Движение было восстановлено благодаря проведенным работам по расчистке дороги 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T16:51+0400
2024-12-02T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), сообщили в департаменте автомобильных дорог. Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) движение для всех видов транспорта было ограничено с 28 ноября. С 29 ноября восстановили движение для легковых автомобилей. Движение было восстановлено благодаря проведенным соответствующими службами работам по расчистке дороги. Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1218 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Движение большегрузов через перевал Накерала на западе Грузии восстановлено
Движение было восстановлено благодаря проведенным работам по расчистке дороги
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Из-за интенсивного снегопада на участке 39-62 км автодороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) движение для всех видов транспорта было ограничено с 28 ноября. С 29 ноября восстановили движение для легковых автомобилей.
Движение было восстановлено благодаря проведенным соответствующими службами работам по расчистке дороги.
Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1218 метров.