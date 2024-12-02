https://sputnik-georgia.ru/20241202/glavnye-vyzovy-sistemy-energetiki-gruzii-i-sposoby-ikh-resheniya-291198243.html

Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения

Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения

Sputnik Грузия

Для обеспечения резервов мощностей план предполагает строительство регулируемых ГЭС и мощных комбинированных ТЭЦ 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T14:32+0400

2024-12-02T14:32+0400

2024-12-02T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Энергосистема Грузии испытывает дефицит резервных мощностей, из-за чего осложнена ее независимая работа, говорится в плане развития энергетики Грузии на ближайшие 10 лет, утвержденном министерством экономики. План касается как текущего положения в энергосекторе, так и его будущего развития. "Географическое положение, которое занимает Грузия, дает возможность осуществлять транзит электроэнергии по следующим направлениям: Россия – Армения и Иран, Азербайджан – Турция, Россия – Турция, Армения – Иран и Турция", – сказано в документе. При этом в документе указано, что существующие регуляторы ГЭС устарели или вышли из строя, а ТЭЦ амортизированы. Для обеспечения резервов мощностей план предполагает строительство регулируемых ГЭС, мощных комбинированных ТЭЦ или ремонт уже существующих. Согласно плану за ближайшие 10 лет, до 2034 года планируется увеличить мощности электростанций, освоить новые энергоресурсы и обеспечить их интеграцию в общую сеть, развить транзитный потенциал сети, создать надежные источники электропитания, заменить старые тепловые электроблоки новыми паро-аэротурбинными ТЭЦ. К 2034 году общая мощность должна по плану вырасти до 10 336 мегаватт, из которых на регулируемые ГЭС будет приходиться 4 314 мегаватт, на ГЭС, зависящие от течения, – 2 908 мегаватт, аэротурбинные – 110 мегаватт, ветряные электростанции – 1 291 мегаватт, солнечные электростанции – 232 мегаватт, а 1 480 мегаватт – на новые комбинированные ТЭЦ и блоки Гардабани №3, 4 и 9. Доля ГЭС будет составлять 70%, отсюда 42% – доля регулируемых ГЭС. "Это обеспечит использование воды во время притока в период, когда уровень воды падает, и сократит импорт топлива, необходимого для электро- и тепловых электростанций", – говорится в документе. При этом план генерации предполагает увеличение на 3% потребления в год, что говорит о необходимости создания новых линий транзита, что также обеспечит транзит мощностей в критический период. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, энергетика грузии