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Какой сегодня церковный праздник: 2 декабря 2024

Какой сегодня церковный праздник: 2 декабря 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 2 декабря отмечают день памяти святых Авдия, Варлаама, Илиадора, Азы, Илариона и других 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T01:01+0400

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2024-12-02T01:01+0400

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АвдийПо церковному календарю 2 декабря поминают святого Авдия, одного из 12 малых библейских пророков.Жил пророк в IX веке до Рождества Христова. Родом Авдий был из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема, и служил у Израильского царя Ахава.Весь Израиль в то время стал приносить жертвы Ваалу, отвернувшись от Истинного Бога. Авдий, втайне служивший Богу Авраама, Исаака и Иакова, помогал пророкам Господним, которых истребляла жена Ахава Иезавель.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Царь Охозия (наследник Ахава) послал три отряда, один из которых возглавлял Авдий, чтобы схватить пророка Илию. Два отряда, по молитве святого Илии, были уничтожены небесным огнем. Отряд Авдия Господь пощадил. С того времени святой, оставив воинскую службу, следовал за пророком Илией.Впоследствии святой Авдий получил дар пророчества. Его Книга пророчеств, занимающая четвертое место в ряду книг Малых пророков, содержит предсказания о Новозаветной церкви.ВарлаамПо церковному календарю 2 декабря поминают мученика Варлаама, пострадавшего при императоре Диоклитиана (284-305).Жил будущий святой в Антиохии Сирийской. Престарелого святого схватили во время преследования христиан, и желая принудить поклониться идолам, подвели к алтарю и положили на ладонь правой руки зажженную курильницу с ладаном.Палач рассчитывал, что физически старый человек, не выдержав, бросит раскаленную курильницу на алтарь и таким образом жертвоприношение состоится. Но мученик держал курильницу до тех пор, пока пальцы на его руке не сгорели и после этого скончался. Произошло это в 304 году.ИлиадорПо церковному календарю 2 декабря поминают мученика Илиадора, пострадавшего за веру в III веке.Жил будущий святой в городе Магиде (Памфилия) во время правления Аврелиана (270-275). За исповедание христианской веры мученика подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Произошло это примерно в 273-м.Святые мученикиПо церковному календарю 2 декабря поминают святого Азу и с ним 150 воинов-мучеников, пострадавших в Исаврии (Малая Азия) при императоре Диоклитиане (284-305).Святого схватили за исповедание веры и доставили к правителю Аквилину. Святой Азу по пути обратил в христианство и крестил 150 воинов, посланных за ним. Он также убедил новообращенных выполнить заповедь о повиновении властям и отвести его к правителю.Воины, открыто объявившие себя христианами, были обезглавлены вместе со святым Азу. Аквилин также казнил своих жену и дочь, уверовавших в Спасителя, видя непоколебимость мучеников.Иларион ГрузинскийПо церковному календарю 2 декабря поминают преподобного Илариона чудотворца, жившего в IX веке.Родился будущий чудотворец в Кахетии (Восточная Грузия) в 816 году. Происходил Иларион из рода грузинских князей. Склонность к подвижничеству в нем проснулась рано. В 16 лет он поселился в Давид-Гареджийской пустыне, где провел 10 лет отшельником.О подвижнике вскоре узнала вся Грузия. Ему предлагали стать епископом Кахетии, но святой Иларион, скромно отказавшись, отправился паломником в Святую Землю. Он провел в Иорданской пустыне 17 лет, в пещере, которая, по преданию, служила некогда жилищем Иоанну Крестителю.По призыву Ангела Господня отшельник поспешил на родину, где едва в живых застал отца. Раздав наследство монастырям, преподобный отправился в Константинополь, а оттуда – в Малую Азию. Святой Иларион примерно в 864-м основал грузинский монастырь у горы Олимп, куда вскоре потянулись люди в надежде на исцеление.Скромный чудотворец, избегая людской славы, уехал в Рим, чтобы поклониться первоверховным апостолам Петру и Павлу. Об исцелениях, которые преподобный совершал по дороге, сохранились предания. Святой мирно скончался в Греции в 875 году.ИмениныПо церковному календарю 2 декабря именины отмечают Авдей, Александр, Адриан, Валентин, Вениамин, Варлам, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Иларион, Игнатий, Константин, Леонид, Михаил, Порфирий, Петр, Семен, Сергей, Федор, Тимофей, Христофор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников