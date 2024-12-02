https://sputnik-georgia.ru/20241202/kto-budet-novym-prezidentom-gruzii-ili-chto-takoe-gospodin-kavelashvili-291207274.html

Кто будет новым президентом Грузии, или Что такое господин Кавелашвили?

Кто будет новым президентом Грузии, или Что такое господин Кавелашвили?

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе размышляет о том, почему "Грузинская мечта" выдвинула именно Кавелашвили в качестве нового президента... 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T18:23+0400

2024-12-02T18:23+0400

2024-12-02T18:23+0400

политика

аналитика

грузия

михаил кавелашвили

саломе зурабишвили

колумнисты

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Парламентские выборы в Грузии закончились. Как и предполагалось, "Грузинская Мечта" (ГМ) победила, а у оппозиции появилась возможность продолжить наращивание влияния в законодательным органе. Однако, поскольку оппоненты ГМ не планировали проигрывать и в таком случае не раз заявляли о готовности бороться за власть всеми путями и методами – они до сих пор не признают результатов и требуют нового голосования. На их стороне оказалась президент страны Саломе Зурабишвили, которая также не рассматривала возможность поражения оппозиции и назвала эти парламентские выборы "украденными", "сфабрикованными" якобы при поддержке и специальной операции со стороны России. И все же ни внутреннего, ни внешнего потребителя не смогли убедить в достоверности этой позиции и митинги стихли, надежда на внешнее вмешательство не оправдалась. Также премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил об отказе со стороны правительства ГМ поднимать вопрос открытия переговоров с ЕС о вступлении в союз, поскольку тема, по его словам, постоянно используется оппозицией и внешними силами, чтобы сотрясать политическую ситуацию, манипулировать населением и тем фактом, чтоб сам Брюссель остановил процесс. Более того, Кобахидзе заявил о готовности выполнить все требования для членства в ЕС без финансовой поддержки, за счет самого государства, чтобы никто не воспринимал события как одностороннее попрошайничество. Чуть позже мэр Каха Каладзе заявил, что правительство готово в любой момент подписать документ о Евроинтеграции, если сама Европа предложит, но Грузия не будет умолять. Инициатива правительства была расценена Саломе Зурабишвили, оппозицией и частью населения как "украинский вариант" отказа от Европейской интеграции. Они призвали к революции, восстанию не только граждан, но и армию и полицию. 28 ноября состоялся стихийный митинг, который не оправдал массовости, но целенаправленные действия меньшинства протестующих привели к первому за много месяцев столкновению. Акции повторились в течение следующих трех ночей, когда спецназ не только разогнал, но и окружил особо яростных митингующих и отчасти карательными методами задержал их. Призывы Зурабишвили и других, как и ожидалось, не привели к разрушению институтов, которые в свое время очень фундаментально были сформированы правительством Михаила Саакашвили.А вот где служение народу было заменено служением своим интересам и идеологическим взглядам, так это в администрации президента и самим первым лицом – Саломе Зурабишвили. Ни разу за историю независимой Грузии президент не призывал военных и полицейских начать гражданское противостояние и войну целенаправленно. Саломе Зурабишвили войдет в историю как представитель радикально проевропейского направления, для которой страна актуальна и ценна лишь в рамках своих взглядов. Без Европейской интеграции и Европейского доминирования для Саломе Зурабишвили страна не представляет никакой ценности, поскольку ее происхождение и ее самоцель – видеть государство или "под" Брюсселем, не "с", или никак. Конец ее правления близок, и оно со временем будет оценено как позицией, так и оппозицией, скорее всего, в, мягко говоря, негативном контексте. Именно понимание сути президентства Саломе Зурабишвили и цели ее выдвижения "Грузинской Мечтой" на эту должность в 2018 году в целом и может нам подсказать, что такое феномен Михаила Кавелашвили не как политика, а как сигнал Западу и своим избирателям. По сути ее силой и всеми возможными ресурсами затащили на эту позицию, чтобы показать Западным странам и институтам, что ГМ верна не просто Европейскому вектору, но и радикально Европейскому. Частью этого процесса было и указание Европейской и Североатлантической интеграций в преамбуле Конституции. Многие указывали на глупость такого решения, поскольку ни в одной конституции стран-членов такие вещи не вписаны. И все же Грузинская Мечта хотела показать всеми возможными методами, что они "прозападные" и стоят на страже "цивилизованного" мира. Эта данность сыграла с правящей партией злую шутку, и сейчас Зурабишвили пытается раскачать страну ради Европы и своих радикальных взглядов, а конституционная запись стала активно использоваться радикальными митингующими как законное основание для проевропейского насилия. Чтобы отныне избежать этого, и был выдвинут Михаил Кавелашвили. Он, в первую очередь, верен идеологическим взглядам "Грузинской Мечты" и не станет восставать против их правления. Во-вторых, он классический грузин, выросший в 90-е и хорошо помнящий трагические события прошлого, что будет вынуждать его призывать к миру и отказу от насилия. В-третьих, он семьянин и открытый приверженец семейных ценностей, для которого это не просто слова, а часть жизненной идеологии. В-четвертых, он верующий православный христианин и член паствы Грузинской Православной Церкви, что делает его частью консервативного большинства. И, в конце концов, для этого человека Европа – это лишь геополитический и экономический альянс, объедение, с которым нужно поддерживать сотрудничество, интегрироваться, но не более того; для Кавелашвили Запад – это игрок, но не религиозное предопределение. Подытоживая, кандидат от "Грузинской Мечты" для кого-то в хорошем смысле, а для кого-то нет, классический грузин, ориентированный на все распространенные консервативные ценности, который знает Европу, хочет жить по-европейски, но не собирается умирать за Европейские ценности, жертвовать своей страной ради их геополитических интересов.Он представляет собой сигнал Западу, что отныне нам не нужна ваша легитимация, поскольку у нас есть абсолютная поддержка консервативного большинства. Вы можете поддерживать и финансировать митинги и протесты, но за нас – церковь и центральный избиратель, а избрание Михаила Кавелашвили закончит процесс установления тотального доминирования "Грузинской Мечты" как в законодательной, так и в исполнительной структурах власти и даже в общественной сфере – каким, по сути, офис президента на самом деле и является. Президент – это общественный деятель, а не политик; Кавелашвили по плану должен стать именно таким. Ну и, конечно же, центральному и консервативному избирателю заявили, что отныне они источник легитимации и власти, о них власть будет больше всего и заботиться. "Грузинская Мечта" окончательно отказалась от радикальной европейскости (radical Europeanness) в пользу суверенного политического самосознания или "грузинофилии" (Georgianness). Сама же идея радикальной европейскости должна для самосохранения откатиться в европейскость (Europeanness), трансформироваться под местного избирателя и уже потом попытаться потеснить на выборах 2028 года правящую силу, ее политическую платформу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

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политика, аналитика, грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , колумнисты