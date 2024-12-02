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МВД Грузии призывает родителей оградить детей от насилия на акциях протеста у парламента
МВД Грузии призывает родителей оградить детей от насилия на акциях протеста у парламента
Sputnik Грузия
Различные СМИ транслируют кадры, на которых на текущем собрании и манифестации замечены маленькие дети, заявили в МВД 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T00:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии призывает родителей оградить детей от насилия на акциях протеста у здания парламента в Тбилиси, так как воскресная акция вышла за рамки мирного собрания и приняла насильственный характер, говорится в заявлении ведомства. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных по последним данным МВД превысило 200 человек. В заявлении МВД также отмечено, что по законодательству Грузии, каждый ребенок имеет право пользоваться свободой мирных собраний. "Согласно Кодексу прав ребенка, ребенку должна быть обеспечена здоровая окружающая среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано его защищать. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить несовершеннолетних от агрессивной среды", - отмечено в заявлении. Кроме того, как отметили в ведомстве, непрерывные нападения на полицейских у здания парламента продолжаются уже несколько часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, акция протеста, мвд грузии
новости, грузия, политика, акция протеста, мвд грузии

МВД Грузии призывает родителей оградить детей от насилия на акциях протеста у парламента

00:28 02.12.2024
© photo: SputnikТретий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года
Третий день массовых протестов объединённой оппозиции в столице Грузии в ночь на 1 декабря 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2024
© photo: Sputnik
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Различные СМИ транслируют кадры, на которых на текущем собрании и манифестации замечены маленькие дети, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. МВД Грузии призывает родителей оградить детей от насилия на акциях протеста у здания парламента в Тбилиси, так как воскресная акция вышла за рамки мирного собрания и приняла насильственный характер, говорится в заявлении ведомства.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных по последним данным МВД превысило 200 человек.
"Различные СМИ транслируют кадры, на которых на текущем собрании и манифестации замечены маленькие дети... Нынешние демонстрации неоднократно выходили за рамки мирного собрания и принимали насильственный характер, поэтому дети находятся в насильственной среде и существует высокий риск получения ими увечий", – говорится в заявлении.
В заявлении МВД также отмечено, что по законодательству Грузии, каждый ребенок имеет право пользоваться свободой мирных собраний.
"Согласно Кодексу прав ребенка, ребенку должна быть обеспечена здоровая окружающая среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано его защищать. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить несовершеннолетних от агрессивной среды", - отмечено в заявлении.
Кроме того, как отметили в ведомстве, непрерывные нападения на полицейских у здания парламента продолжаются уже несколько часов.
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