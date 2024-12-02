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Нацбанк Грузии увеличил верхнюю грань резерва по валютным обязательствам для банков
Нацбанк Грузии увеличил верхнюю грань резерва по валютным обязательствам для банков
Sputnik Грузия
Путем повышения требования по резервов избыточная ликвидность в иностранной валюте не будет поступать на рынок в качестве кредитов, заявили в Нацбанке 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии принял решение увеличить с 20% до 25% верхнюю грань резерва по валютным обязательствам для банков. По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,3%, на 1,91 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 октября 2024 года. В сообщении регулятора отмечается, что Нацбанк активно отслеживает динамику долларизации депозитов, уровень которой увеличился на фоне неопределенности в октябре и способствовал накоплению избыточной валютной ликвидности в финансовой системе. Чтобы не допустить превращения избыточной ликвидности в долларизацию кредитов, Комитет по монетарной политике увеличил верхний предел нормы резервов по валютным обязательствам на 5 процентных пунктов. По его словам, путем повышения требования по резервам избыточная ликвидность в иностранной валюте не будет поступать на рынок в качестве кредитов, и уровень долларизации не повысится. " Если до сих пор это требование составляло от 10 до 20%, то теперь оно будет составлять от 10 до 25%. В результате мы пополним с рынка минимальные резервы примерно на 340 миллионов долларов, и эта сумма уйдет из кредитования в валюте", - сказал Давид Утиашвили. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии увеличил верхнюю грань резерва по валютным обязательствам для банков
Путем повышения требования по резервов избыточная ликвидность в иностранной валюте не будет поступать на рынок в качестве кредитов, заявили в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии принял решение увеличить с 20% до 25% верхнюю грань резерва по валютным обязательствам для банков.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 ноября текущего года составил 49,3%, на 1,91 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 октября 2024 года.
В сообщении регулятора отмечается, что Нацбанк активно отслеживает динамику долларизации депозитов, уровень которой увеличился на фоне неопределенности в октябре и способствовал накоплению избыточной валютной ликвидности в финансовой системе. Чтобы не допустить превращения избыточной ликвидности в долларизацию кредитов, Комитет по монетарной политике увеличил верхний предел нормы резервов по валютным обязательствам на 5 процентных пунктов.
"В сентябре-октябре мы наблюдали тенденцию того, что некоторые граждане и компании, испытывающие определенное волнение по поводу курса валют, конвертировали часть своих текущих счетов из лари в иностранную валюту. В результате на рынке накопился относительно чрезмерный уровень иностранной валюты, и сейчас мы считаем определенным риском, что у банков не возникнет соблазна кредитовать эти средства гражданам или компаниям", - заявил глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Грузии Давид Утиашвили.
По его словам, путем повышения требования по резервам избыточная ликвидность в иностранной валюте не будет поступать на рынок в качестве кредитов, и уровень долларизации не повысится.
" Если до сих пор это требование составляло от 10 до 20%, то теперь оно будет составлять от 10 до 25%. В результате мы пополним с рынка минимальные резервы примерно на 340 миллионов долларов, и эта сумма уйдет из кредитования в валюте", - сказал Давид Утиашвили.
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования.
Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.