https://sputnik-georgia.ru/20241202/pirotekhnika-ogon-barrikady-vodomety-i-zaderzhaniya---esche-odna-tyazhelaya-noch-v-tbilisi-291201102.html

Пиротехника, огонь, баррикады, водометы и задержания – еще одна тяжелая ночь в Тбилиси

Пиротехника, огонь, баррикады, водометы и задержания – еще одна тяжелая ночь в Тбилиси

Sputnik Грузия

Волна протеста началась после принятого властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T09:02+0400

2024-12-02T09:02+0400

2024-12-02T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Проспект Руставели в центре Тбилиси освобожден от демонстрантов, которые всю ночь забрасывали полицейских, спецназ и здание парламента камнями и другими предметами, "обстреливали" из пиротехники, устраивали баррикады и разводили костры, а в ответ получали струи из водометов и слезоточивый газ. Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Акция протеста, начавшаяся на проспекте Руставели около парламента Грузии в 19:00 воскресенья, завершилась около 07:00 понедельника. Митингующие пошли дальше – мимо метро Руставели в сторону проспекта Меликишвили и далее по проспекту Чавчавадзе в направлении парка Ваке. К этому времени проспект Руставели освобожден от последствий очередной акции протеста – работники муниципальной службы расчистили территорию от сломанных столбов со знаками дорожного движения, электросамокатов, различных железных конструкций, мусорных баков и других предметов, которые митингующие использовали для возведения баррикад, а потом поджигали. После того, как проспект Руставели полностью очистили, там было восстановлено автомобильное движение.Силовики всю ночь вытесняли митингующих с территории, прилегающей к зданию парламента. Несмотря на многочисленные призывы разойтись, так как акция вышла за рамки закона, они отказывались покидать территорию. К традиционным горячим точкам – улицам Чичинадзе и 9 Апреля, которые поднимаются от проспекта Руставели по бокам здания парламента, добавилась территория непосредственно перед зданием законодательного органа. МВД решило разместить силовиков у парадного входа в парламент, который выходит на проспект Руставели, после того как митингующие начали целенаправленно и с наибольшими усилиями повреждать эту часть здания. Предыдущей ночью они сумели разбить окно на втором этаже и устроить там пожар. Митингующие повредили перед парламентом систему освещения и камеры видеонаблюдения. Они вновь разобрали около парламента часть брусчатки и бросали в силовиков камни, хлопушки и "обстреливали" из пиротехники. В заявлении МВД говорится, что агрессивные группы участников акции, как и в предыдущие дни, атаковали полицейских, нанося им словесные оскорбления и бросая в них камни, пиротехнику, подожженные предметы, стеклянные бутылки и железные предметы. "В результате насильственных действий участников акции 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник министерства внутренних дел. У правоохранителей наблюдаются разного рода телесные повреждения, и им оказывается соответствующая медицинская помощь", – говорится в распространенном минувшей ночью заявлении. За время акций, начиная с 28 ноября, в общей сложности пострадали 113 сотрудников МВД, четыре из которых все еще остаются с клиниках. Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти.Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.

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