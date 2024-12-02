https://sputnik-georgia.ru/20241202/v-gruzii-podgotovleny-novye-pravila-podachi-gaza-potrebitelyam-vse-chto-nado-znat-291170870.html

В Грузии подготовлены новые правила подачи газа потребителям: все, что надо знать

В Грузии подготовлены новые правила подачи газа потребителям: все, что надо знать

Sputnik Грузия

Согласно новым правилам, срок оплаты должен быть не менее 15 календарных дней после выпуска счета за газ 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T10:52+0400

2024-12-02T10:52+0400

2024-12-02T10:52+0400

грузия

экономика

новости

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

газ

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/30/238293048_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2984278eb74b85d2ced1ff42666dcd6c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Жители Грузии с 1 января 2025 года будут знать о сроках, средствах и ценах на газ заранее, при заключении соглашения о подключении газа. Согласно вступающим с 1 января "Правилам розничного рынка природного газа", поставщик обязан будет заключать соглашение при поставках бытового газа и газа для малых предприятий по стандарту Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, и в соглашении обязательно должны быть указаны определенные условия. Среди условий периодичной оплаты – правила и средства оплаты, возможность обмена информацией между поставщиком и потребителем, условия штрафов, срок соглашения, правила его продления, условия прекращения поставок, форсмажоры, правила рассмотрения претензий и споров. Обеспечить считывание счетчиков и начисления за расход газа обязан поставщик. Согласно новым правилам, срок оплаты должен быть не менее 15 календарных дней после выпуска счета за газ. Оплата будет обязательна за исключением случаев, когда поставщику точно известно, что отключение приведет к угрозе жизни или ухудшению состояния здоровья потребителя. Тогда потребителю предоставят разумный срок для выплаты. При этом потребитель может договориться о поэтапной оплате, и выплаты будут считаться полными, когда будет выплачена вся сумма минус два лари или менее. Поэтапная оплата будет осуществляться по плану, который включает в себя срок и размер выплат. Также газ за неуплату не отключат, если выплаченная сумма выплачена не полностью, а разница составляет два лари и меньше или если показания счетчика обжалованы. Если же потребитель просрочит платеж три и более раз, компания будет вправе потребовать депозит для восстановления подачи газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, газ