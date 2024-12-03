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В двух жилых домах в Азербайджане прогремели взрывы: есть пострадавшие

В двух жилых домах в Азербайджане прогремели взрывы: есть пострадавшие

Sputnik Грузия

ЧП произошли в городе Сумгайыт и поселке Новханы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T16:32+0400

2024-12-03T16:32+0400

2024-12-03T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На территории 13-го микрорайона города Сумгайыт, в квартире жилого дома прогремел взрыв, сообщил Sputnik Азербайджан.По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана, на место незамедлительно прибыли силы Государственной пожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска Сумгайытского регионального центра.Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, территория была взята под охрану, сотрудники полиции эвакуировали жителей и приняли необходимые меры безопасности.Сотрудники МЧС освободили из-под завалов трех человек, их госпитализировали в клинику Сумгайытского медицинского центра.Еще несколько человек получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. По данным МЧС АР, погибших нет.По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.Еще один взрыв прогремел в частном жилом доме в поселке Новханы Абшеронского района. В результате два человека оказались под завалами, им помогли выбраться прибывшие на место сотрудники МЧС.Как сообщают местные СМИ, пострадавшие – родители покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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