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В двух жилых домах в Азербайджане прогремели взрывы: есть пострадавшие
В двух жилых домах в Азербайджане прогремели взрывы: есть пострадавшие
Sputnik Грузия
ЧП произошли в городе Сумгайыт и поселке Новханы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T16:32+0400
2024-12-03T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На территории 13-го микрорайона города Сумгайыт, в квартире жилого дома прогремел взрыв, сообщил Sputnik Азербайджан.По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана, на место незамедлительно прибыли силы Государственной пожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска Сумгайытского регионального центра.Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, территория была взята под охрану, сотрудники полиции эвакуировали жителей и приняли необходимые меры безопасности.Сотрудники МЧС освободили из-под завалов трех человек, их госпитализировали в клинику Сумгайытского медицинского центра.Еще несколько человек получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. По данным МЧС АР, погибших нет.По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.Еще один взрыв прогремел в частном жилом доме в поселке Новханы Абшеронского района. В результате два человека оказались под завалами, им помогли выбраться прибывшие на место сотрудники МЧС.Как сообщают местные СМИ, пострадавшие – родители покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, азербайджан
В двух жилых домах в Азербайджане прогремели взрывы: есть пострадавшие
16:32 03.12.2024 (обновлено: 17:55 03.12.2024)
ЧП произошли в городе Сумгайыт и поселке Новханы. По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На территории 13-го микрорайона города Сумгайыт, в квартире жилого дома прогремел взрыв, сообщил Sputnik Азербайджан.
По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана, на место незамедлительно прибыли силы Государственной пожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска Сумгайытского регионального центра.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, территория была взята под охрану, сотрудники полиции эвакуировали жителей и приняли необходимые меры безопасности.
Сотрудники МЧС освободили из-под завалов трех человек, их госпитализировали в клинику Сумгайытского медицинского центра.
Еще несколько человек получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. По данным МЧС АР, погибших нет.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.
Еще один взрыв прогремел в частном жилом доме в поселке Новханы Абшеронского района. В результате два человека оказались под завалами, им помогли выбраться прибывшие на место сотрудники МЧС.
Как сообщают местные СМИ, пострадавшие – родители покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.