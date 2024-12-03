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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 03.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-03T09:01+0400
2024-12-03T09:01+0400
2024-12-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2024 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 458,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 759,4 тысячи поездок (на 0,4% меньше, чем в третьем квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 859,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 360,9 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 327 тысяч в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В июле-сентябре 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 411 миллионов лари, что на 12,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 12,7% и составили 233,6 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2024 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 458,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 759,4 тысячи поездок (на 0,4% меньше, чем в третьем квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 859,6 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 360,9 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 327 тысяч в месяц).
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В июле-сентябре 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Посещение родственников и друзей
834,2
47,4
Отдых и развлечения
295,6
16,8
Шопинг
273,4
15,5
Посещение второго дома
150,4
8,5
Лечение
125,6
7,1
Профдеятельность
41,3
2,3
Другое
38,9
2,2
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 411 миллионов лари, что на 12,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 12,7% и составили 233,6 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
130,2
74,0
Еда и напитки
124,9
71,0
Транспорт
79,3
45,1
Размещение
34,9
19,8
Развлечения
6,1
3,5
Другое
35,6
20,3
Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.