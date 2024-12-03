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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T09:01+0400

2024-12-03T09:01+0400

2024-12-03T09:01+0400

грузия

туризм

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2024 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 458,6 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 759,4 тысячи поездок (на 0,4% меньше, чем в третьем квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 859,6 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,4% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси (в среднем 360,9 тысячи в месяц) и в регион Имерети (в среднем 327 тысяч в месяц). Куда ездили и сколько тратили местные туристы В июле-сентябре 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 411 миллионов лари, что на 12,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 12,7% и составили 233,6 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика