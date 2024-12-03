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Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе
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Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии 03.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с грузинской коллегой Макой Бочоришвили ситуацию в регионе и взаимодействие в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии, пожелав ей успехов на этой ответственной должности.Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в международных структурах.Кандидатура Маки Бочоришвили на пост главы МИД Грузии была утверждена парламентом 28 ноября. На заседаниях комитетов она заявила, что Грузия стремится к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, а также к перезагрузке отношений с США. По ее словам, эта перезагрузка должна учитывать интересы обеих сторон. Она отметила, что интеграция Грузии в ЕС невозможна на языке ультиматумов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, азербайджан, мид грузии, мид азербайджана
Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе
Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с грузинской коллегой Макой Бочоришвили ситуацию в регионе и взаимодействие в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии, пожелав ей успехов на этой ответственной должности.
"Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также планы и перспективы дальнейшего развития этих отношений в будущем. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между нашими странами на высшем и высоком уровне, интенсивные визиты, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства", – говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в международных структурах.
Кандидатура Маки Бочоришвили на пост главы МИД Грузии была утверждена парламентом 28 ноября. На заседаниях комитетов она заявила, что Грузия стремится к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, а также к перезагрузке отношений с США. По ее словам, эта перезагрузка должна учитывать интересы обеих сторон. Она отметила, что интеграция Грузии в ЕС невозможна на языке ультиматумов.