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Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

Sputnik Грузия

Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии 03.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с грузинской коллегой Макой Бочоришвили ситуацию в регионе и взаимодействие в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Байрамов поздравил Бочоришвили с назначением на пост министра иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии, пожелав ей успехов на этой ответственной должности.Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в международных структурах.Кандидатура Маки Бочоришвили на пост главы МИД Грузии была утверждена парламентом 28 ноября. На заседаниях комитетов она заявила, что Грузия стремится к членству в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, а также к перезагрузке отношений с США. По ее словам, эта перезагрузка должна учитывать интересы обеих сторон. Она отметила, что интеграция Грузии в ЕС невозможна на языке ультиматумов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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