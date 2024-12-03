https://sputnik-georgia.ru/20241203/mitinguyuschie-opyat-nachali-obstrelivat-pirotekhnikoy-spetsnaz-u-parlamenta-gruzii--291229938.html

Митингующие опять начали "обстреливать" пиротехникой спецназ у парламента Грузии

Митингующие опять начали "обстреливать" пиротехникой спецназ у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Спустя примерно час после активизации митингующих силовики начали поливать их водой 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Участники акции протеста вновь атакуют спецназ, который мобилизован у парадного входа в здание парламента Грузии на проспекте Руставели, – как и в предыдущие дни, они кидают камни и другие предметы, а также стреляют из пиротехники. Спустя примерно час после активизации митингующих силовики начали поливать их водой. Несмотря на это участники акции продолжают использовать пиротехнику, кидать различные предметы в спецназ, а также ослеплять их лазерами. Кроме того, невзирая на призывы властей и Патриархии не приводить детей на акции протеста, которые ежедневно перерастают в беспорядки, несовершеннолетние стали чаще появляться в рядах самых активных митингующих. В понедельник поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в соцсети, что настало время, чтобы школы вслед за университетами выразили солидарность акциям протеста по всей стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие представители правящей команды назвали ее поведение аморальным.Акции протеста начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых все предыдущие дни повреждала инфраструктуру, забрасывала силовиков камнями, бутылками, железными и другими предметами и "обстреливала" пиротехникой. Полиция в ответ применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.На акциях протеста в спецназ летели также "коктейли Молотова". Двое из пяти задержанных в уголовном порядке обвиняются в повреждении этой зажигательной гранатой водомета. Лидеры ведущих оппозиционных партий, а также поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.Власти же говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы лиц, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Тем не менее Майдана, по словам властей, им не добиться.Решение снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС власти объяснили тем, что отдельные европейские политики и бюрократы используют этот вопрос в качестве инструмента шантажа.При этом власти пояснили, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Президент, оппозиция, а также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посольство США в Грузии заявили, что "Грузинская мечта" приостановила процесс интеграции в Евросоюз. Президент и лидеры оппозиции утверждают, что власти своим решением подтвердили смену прозападного курса страны в пользу России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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