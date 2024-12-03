https://sputnik-georgia.ru/20241203/pochemu-konstitutsionnyy-sud-gruzii-ne-stal-rassmatrivat-iski-ob-otmene-rezultatov-vyborov-291225342.html

Почему Конституционный суд Грузии не стал рассматривать иски об отмене результатов выборов

Почему Конституционный суд Грузии не стал рассматривать иски об отмене результатов выборов

Sputnik Грузия

Оппозиция и президент пытались через суд добиться аннулирования результатов выборов, согласно которым "Грузинская мечта" осталась во власти 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T20:08+0400

2024-12-03T20:08+0400

2024-12-03T20:08+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд отказался принимать к рассмотрению иски президента Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов, требующих признания неконституционными результаты парламентских выборов, объяснив это недостатком аргументов.В частности, истцы обжаловали консти­ту­ци­онно­сть норм, регулирующих выборы, и проведенные на основании этих норм выборы 26 октября. В основном обвинения касаются нарушения двух конституционных принципов - всеобщего и тайного голосования. Также в исках оспорена норма Избирательного кодекса, которая позволяет регистрировать новоизбранных депутатов тогда как Конституционный суд рассматривает вопрос о конституционности проведенных выборов.Оппозиция и президент пытались через Конституционный суд добиться аннулирования результатов парламентских выборов, согласно которым "Грузинская мечта" сохранила за собой власть, и проведения новых выборов. В случае иска президента, речь шла в том числе о выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики, которые прошли параллельно выборам в парламент Грузии. Иски и аргументы судаО нарушении принципа всеобщего голосованияО том, что власти Грузии целенаправленно создавали сложности для оппозиционно настроенной грузинской диаспоры за рубежом, президент начала говорить еще в предвыборный период.Что касается исков, их авторы считают неконституционным, помимо прочего, распоряжение ЦИК Грузии от 26 сентября об открытии избирательных участков за рубежом только в зданиях диппредставительств страны. Ни в одном нормативном акте не написано, что избирательные участки должны открываться в диппредставительствах, сказано в иске.Истцы назвали дискриминацией то, что проживающим за границей пришлось преодолевать многие километры до избирательных участков, тогда как в Грузии избиратели голосовали рядом с домом. Истцы подчеркнули, что государство обязано обеспечить доступность участия в выборах всех граждан. В Избирательном кодексе четко сказано, что избирательный участок за рубежом открывается для не менее чем 50 и не более чем 3 тысяч избирателей. И это, как отмечено в иске, является обязательством ЦИК, а не его дискреционным правом. Истцы отметили, что 2/3 зарегистрированных за рубежом избирателей не смогли принять участие выборах. При этом количество тех избирателей, которые были внесены в список избирателей и не смогли проголосовать, составляет 3% от общего числа избирателей. Согласно иску оппозиционных депутатов, за рубежом в день выборов находились более 270 тысяч граждан Грузии и большинство из них не смогли проголосовать. Все это, по мнению истцов, наряду с нарушением принципа тайного голосования оказало значительное влияние на результаты выборов. Установление определенных барьеров для участия в выборах, в том числе и неоткрытие избирательного участка в том или ином месте само собой не указывает на нарушение избирательного права, говорится в решении суда. "Формальное открытие ненадлежащим образом обустроенного участка рядом с фактическим местом жительства того или иного гражданина за границей не может быть требованием избирательного права, защищенного Конституцией", - Нарушение права на голосование может быть на лицо в том случае, если будет доказано, что государство имело "разумные ресурсы", возможность в условиях надлежащей организации открыть больше избирательных участков за рубежом, но не сделало этого. "Именно это обстоятельство следовало надлежащим образом обосновать в конституционном иске", - сказано в решении суда. Суд подчеркнул, что открытие избирательного участка за границей и правильная организация выборов связаны со значительными техническими и, самое главное, человеческими ресурсами. Мобилизацию человеческого ресурса должно обеспечить не только государство, но и политические партии."Соответственно, истец был обязан документально подтвердить в иске, что государство и политические партии имеют разумную возможность мобилизовать аналогичные ресурсы в населенных пунктах, где нет дипломатических представительств Грузии", - сказано в решении суда.Безосновательными счет суд и претензии истцов касательно дискриминации проживающих за рубежом граждан Грузии. "Естественно, невозможно обеспечить доступность избирательных участков за рубежом в той степени, в которой это реализовано в Грузии. Если за рубежом открыть хоть 3 тысячи избирательных участков, среднее расстояние до участка для граждан все равно будет в двести раз больше, чем в Грузии", - сказано в решении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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