https://sputnik-georgia.ru/20241203/popytka-gosperevorota--deputat-ob-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-291219073.html

Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии

Попытка госпереворота – депутат об акциях протеста в Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Волна протеста несогласных с решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС... 03.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Волна протеста несогласных с решением властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, охватившая Тбилиси и другие города Грузии, это попытка госпереворота, организованная шпионами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Хоть он и пояснил, что принятое решение не означает приостановление интеграции страны в ЕС, президент Саломе Зурабишвили и оппозиция забили тревогу. По их словам, власти своим решением подтвердили смену прозападного курса в пользу России. Безусловно, есть часть общества, которая на самом деле введена в заблуждение, отметил депутат. "В первую очередь наш план состоит в том, чтобы максимально проинформировать ту часть общества, которая находится под теорией этих представлений. А остальной части - деструкции и попытке переворота, которые мы сейчас наблюдаем - соответствующие структуры государства дадут надлежащий ответ", - отметил депутат. Как заявила два дня назад Служба госбезопасности Грузии, развивающиеся в последние дни события показали, что запланированные деструктивные процессы происходят согласно фактическим обстоятельствам, которые СГБ выявила в рамках расследования дела о насильственном свержении власти. Определенные группы лиц во время акций у парламента Грузии пытаются устроить провокации для развития деструктивных и насильственных сценариев под руководством лидеров конкретных партий и неправительственных организаций, главной целью которых является заполучить власть насильственным путем, сказано в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , сгб, тбилиси