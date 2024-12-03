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Протесты в Тбилиси – последние новости

Протесты в Тбилиси – последние новости

Sputnik Грузия

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями между протестующими и полицией 03.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-03T09:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Восстановлено движение транспорта на центральных проспектах Тбилиси – Руставели, Меликишвили и Чавчавадзе, где в ночь на вторник прошла очередная акция протеста, несогласных с решением властей касательно ЕС. Акции начались 28 ноября после заявления властей, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Каждый вечер у парламента собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает полицию и спецназ камнями и "обстреливает" из пиротехники. Полиция в ответ применяет водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Под утро во вторник спецназ водометами разогнал протестующих возле Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе. Водометы также использовали и для того, чтобы потушить костры, которые разожгли участники митингов.Затем протестующие, за которыми следовала полиция, направились от здания ТГУ по проспекту Чавчавадзе в сторону парке Ваке и окончательно разошлись на улице Кипшидзе.Точное количество задержанных в ночь на 3 декабря пока неизвестно. Ранее МВД Грузии заявило, что по всем преступным действиям насильственных групп на акциях протеста следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Нападение на полицейского, сотрудника специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".По данным обвинениям к этому времени задержаны пять человек.В административном порядке за мелкое хулиганство, оказание сопротивления и неповиновение полиции задержаны были в общей сложности 224 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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