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Инфляция в Грузии выросла – статистика за октябрь

Инфляция в Грузии выросла – статистика за октябрь

Sputnik Грузия

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7% 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T09:01+0400

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2024-12-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составила 1,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2024 года к октябрю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (5,1%), в сфере образования (4,9%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,1%), а также в сфере здравоохранения (2,1%). Цены снизились на связь (12,9%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,7%), транспорт (2,1%), мебель (0,6%), одежду и обувь (0,5%), а также на отдых и развлечения (0,1%). В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"