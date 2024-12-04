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Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T15:09+0400
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Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стран Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению, и сколько солдат действительно есть у Киева? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, политика, сирия, киев, sputnik, видео
мультимедиа, видео, политика, сирия, киев, sputnik, видео
Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
15:09 04.12.2024 (обновлено: 15:46 04.12.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стран Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению, и сколько солдат действительно есть у Киева?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.