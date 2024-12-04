https://sputnik-georgia.ru/20241204/ischenko-besporyadki-v-gruzii-aktivizatsiya-boevikov-v-sirii-i-realnaya-chislennost-vsu-291240352.html

Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ

Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T15:09+0400

2024-12-04T15:09+0400

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Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стран Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению, и сколько солдат действительно есть у Киева? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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