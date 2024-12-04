https://sputnik-georgia.ru/20241204/mamuka-pipiya-pri-pobede-oppozitsii-kollektivnyy-zapad-ustroit-rossii-kursk-2-s-kavkaza-291244299.html
Мамука Пипия: при победе оппозиции коллективный Запад устроит России "Курск-2" с Кавказа
Мамука Пипия: при победе оппозиции коллективный Запад устроит России "Курск-2" с Кавказа
Sputnik Грузия
Запад готовится к проведению очередной "цветной революции" в Грузии, но территория нашей страны интересует его исключительно с одной целью, заявил в... 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T17:26+0400
2024-12-04T17:26+0400
2024-12-04T17:26+0400
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"Единственная цель организации беспорядков и вложения денег в беспредел –желание Запада открыть новый фронт против России. И если в Грузии действительно произойдет революция, и власть перейдет к фактической оппозиции, т.е. полностью подчиненным Западу резидентским группировкам, этот план будет реализован немедленно, заявил эксперт.Последовательность их действий такова:Прежде всего, в Грузии совершается переворот, и к власти приводится послушное им марионеточное правительство. Горстка предателей- националов, которые и раньше старательно пытались втянуть Грузию в войну, сразу после захвата власти начнет осуществлять провокации против России, для чего разнообразные методы у них не переводятся!Затем на территорию Грузии будут введены наемные боевики из разных стран, которые из Грузии вторгнутся на Северный Кавказ и развяжут там войну. Они попытаются повторить сценарий вторжения в Курск, это будет условно "Курск-2". Но в Курске, по совершенно объяснимым причинам, местное население против центральной власти России настроить не удалось, соответственно, опору там обрести не смогли. Ситуация на Кавказе будет иной. Конечно, пусть даже малая, но часть кавказских народов, недовольная российской властью, может поддержать эти действия. Их противопоставят населению, поддерживающему Россию.Самачабло и Абхазия в данном случае никого не интересуют. Они хотят дестабилизировать ситуацию с Кавказа, прямо, как говорится, под носом у русских. Главный акцент будет сделан на чеченцах, ингушах и дагестанцах. Начнется процесс снабжения их оружием с территории Грузии. Дополнительно Грузия станет транзитной страной для боевиков из Сирии, которые будут направлены в Россию. Территория страны превратится в тыл войны против России, военную базу и одновременно – мишенью для мощного российского оружия.Запад приходит в Грузию не для того, чтобы улучшить уровень демократии в нашей стране! У нас и без того выше уровень, нежели у них. Более того, их уровень стремительно падает, а наш, наоборот – все выше и выше.Мы хорошо помним, какой была демократия в Грузии, когда Запад называл Саакашвили "маяком демократии". Да, Запад уже был в Грузии, когда у власти находился Саакашвили, и именно Запад в его лице управлял нашей страной. Мы помним, какую "демократию" они установили!Они приходят в Грузию, чтобы превратить территорию нашей страны в полигон, а население использовать в качестве пушечного мяса. Они войдут, чтобы дестабилизировать Кавказ, разжечь здесь пламя войны. Чтобы вторично вторгнуться в Россию, и на этот раз через Грузию и с территории Грузии!"Идея фикс" коллективного Запада – открыть фронт против России с территории Грузии. И он обязательно этого добьется, если сумеет свергнуть в Грузии нынешнюю власть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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колумнисты, аналитика, грузия, политика, украина, сирия, абхазия, россия
колумнисты, аналитика, грузия, политика, украина, сирия, абхазия, россия
Мамука Пипия: при победе оппозиции коллективный Запад устроит России "Курск-2" с Кавказа
Запад готовится к проведению очередной "цветной революции" в Грузии, но территория нашей страны интересует его исключительно с одной целью, заявил в эксклюзивном интервью газете "Твалсазриси" международный секретарь партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия
"Единственная цель организации беспорядков и вложения денег в беспредел –желание Запада открыть новый фронт против России. И если в Грузии действительно произойдет революция, и власть перейдет к фактической оппозиции, т.е. полностью подчиненным Западу резидентским группировкам, этот план будет реализован немедленно, заявил эксперт.
Последовательность их действий такова:
Прежде всего, в Грузии совершается переворот, и к власти приводится послушное им марионеточное правительство. Горстка предателей- националов, которые и раньше старательно пытались втянуть Грузию в войну, сразу после захвата власти начнет осуществлять провокации против России, для чего разнообразные методы у них не переводятся!
Затем на территорию Грузии будут введены наемные боевики из разных стран, которые из Грузии вторгнутся на Северный Кавказ и развяжут там войну. Они попытаются повторить сценарий вторжения в Курск, это будет условно "Курск-2". Но в Курске, по совершенно объяснимым причинам, местное население против центральной власти России настроить не удалось, соответственно, опору там обрести не смогли. Ситуация на Кавказе будет иной. Конечно, пусть даже малая, но часть кавказских народов, недовольная российской властью, может поддержать эти действия. Их противопоставят населению, поддерживающему Россию.
Самачабло и Абхазия в данном случае никого не интересуют. Они хотят дестабилизировать ситуацию с Кавказа, прямо, как говорится, под носом у русских. Главный акцент будет сделан на чеченцах, ингушах и дагестанцах. Начнется процесс снабжения их оружием с территории Грузии. Дополнительно Грузия станет транзитной страной для боевиков из Сирии, которые будут направлены в Россию. Территория страны превратится в тыл войны против России, военную базу и одновременно – мишенью для мощного российского оружия.
Знаете, что они еще устроят в Грузии? Точно так же, как в Украине, прямо на улицах отлавливают мужчин и насильно отправляют на кровопролитную войну, в Грузии начнут действовать группы, состоящие из украинских и грузинских боевиков, а также наемников-арабов, чеченцев и других представителей Северного Кавказа. Они будут врываться в дома местного населения и говорить грузинам, мы, дескать, уже много лет воюем с русскими, а вы даже оружие в руки взять не хотите? Всех принудительно доставят на переднюю линию фронта, а сами встанут за их спинами, чтобы не дать возможности сбежать.
Запад приходит в Грузию не для того, чтобы улучшить уровень демократии в нашей стране! У нас и без того выше уровень, нежели у них. Более того, их уровень стремительно падает, а наш, наоборот – все выше и выше.
Мы хорошо помним, какой была демократия в Грузии, когда Запад называл Саакашвили "маяком демократии". Да, Запад уже был в Грузии, когда у власти находился Саакашвили, и именно Запад в его лице управлял нашей страной. Мы помним, какую "демократию" они установили!
Они приходят в Грузию, чтобы превратить территорию нашей страны в полигон, а население использовать в качестве пушечного мяса. Они войдут, чтобы дестабилизировать Кавказ, разжечь здесь пламя войны. Чтобы вторично вторгнуться в Россию, и на этот раз через Грузию и с территории Грузии!
"Идея фикс" коллективного Запада – открыть фронт против России с территории Грузии. И он обязательно этого добьется, если сумеет свергнуть в Грузии нынешнюю власть.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.