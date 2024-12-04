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Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы
Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы
Sputnik Грузия
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 04.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-04T10:52+0400
2024-12-04T10:52+0400
2024-12-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 4 декабря.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 27 ноября по 3 декабря, составляла 3020,3 рубля за тонну, на кукурузу – 3584,1 рубля, на вывоз ячменя – 1166 рублей, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, экономика, новости, зерно, в мире
россия, экономика, новости, зерно, в мире
Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 4 декабря.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 декабря вырастет до 3696,3 рубля за тонну, на ячмень – до 1767,7 рубля, на кукурузу – до 4127 рублей.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 27 ноября по 3 декабря, составляла 3020,3 рубля за тонну, на кукурузу – 3584,1 рубля, на вывоз ячменя – 1166 рублей, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.