https://sputnik-georgia.ru/20241204/rossiya-uvelichila-poshliny-na-eksport-pshenitsy-291232956.html

Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы

Россия увеличила пошлины на экспорт пшеницы

Sputnik Грузия

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 4 декабря.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 27 ноября по 3 декабря, составляла 3020,3 рубля за тонну, на кукурузу – 3584,1 рубля, на вывоз ячменя – 1166 рублей, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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