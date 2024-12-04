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США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу

США помогут Грузии открыть переговоры с Евросоюзом – Лоу

Sputnik Грузия

В настоящее время власти Грузии решили снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 04.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Отношения между США и Грузией улучшатся с приходом новой администрации президента Дональда Трампа, и они помогут стране снова открыть переговоры с Евросоюзом, заявила Кимберли Лоу, которая, вероятно, станет спецпредставителем администрации Трампа в ЕС.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее озвучил решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, что вызвало волну протеста. Он пояснил, что Грузия продолжит работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, и к концу 2028 года страна с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Как заявила Лоу, многие другие страны сейчас растеряны в связи с происходящим в Грузии, по поводу ее вступления в ЕС и с тем, почему эти переговоры прекратились. В интервью Лоу также отметила работу, которую Грузия проделала за последние годы для улучшения экономики, улучшения демократии, и поздравила страну со всеми шагами, которые были предприняты для вступления в Евросоюз. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Что сулит президентство Трампа Грузии и региону?>>Украина и Молдова в июне 2025 года перешли на следующий этап сближения с ЕС – на этап переговоров, а властям Грузии было заявлено, что из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" процесс евроинтеграции страны де-факто приостановлен. Решение властей премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, молдова, ираклий кобахидзе, дональд трамп, сша, грузия - евросоюз, евросоюз