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Протесты против президента Юн Сок Еля в Южной Корее продолжаются
Протесты против президента Юн Сок Еля в Южной Корее продолжаются
Sputnik Грузия
Протесты в Южной Корее продолжаются уже третий день, после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T11:54+0400
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Он объяснил свое действие "вычисткой просеверокорейских сил" и сохранением "либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала проект закона о сокращении бюджета и подала ходатайство об импичменте госаудитору и главному прокурору.Позже парламент, в здание которого был введен армейский спецназ, проголосовал против введения военного положения. Оппозиция в свою очередь заявила о намерениях обвинить в госперевороте президента страны, министра обороны и рады других лиц и подала в парламент проекты по импичменту главе государства.На фоне этих событий министр обороны страны Ким Ён Хён подал в отставку, затем с таким же заявлением выступил командующий сухопутными войсками Пак Ан Су, который взял на себя обязанность руководить военным положением.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сеул, южная корея
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сеул, южная корея

Протесты против президента Юн Сок Еля в Южной Корее продолжаются

11:54 05.12.2024 (обновлено: 16:23 05.12.2024)
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Протесты в Южной Корее продолжаются уже третий день, после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение
Он объяснил свое действие "вычисткой просеверокорейских сил" и сохранением "либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала проект закона о сокращении бюджета и подала ходатайство об импичменте госаудитору и главному прокурору.
Позже парламент, в здание которого был введен армейский спецназ, проголосовал против введения военного положения. Оппозиция в свою очередь заявила о намерениях обвинить в госперевороте президента страны, министра обороны и рады других лиц и подала в парламент проекты по импичменту главе государства.
На фоне этих событий министр обороны страны Ким Ён Хён подал в отставку, затем с таким же заявлением выступил командующий сухопутными войсками Пак Ан Су, который взял на себя обязанность руководить военным положением.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

Люди во время митинга у здания Национальной ассамблеи в Сеуле.

Люди во время митинга у здания Национальной ассамблеи в Сеуле. - Sputnik Грузия
1/8
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

Люди во время митинга у здания Национальной ассамблеи в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man

Люди на митинге в Сеуле.

Люди на митинге в Сеуле. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Lee Jin-man

Люди на митинге в Сеуле.

© AP Photo / Ng Han Guan

Мужчина на митинге в Сеуле.

Мужчина на митинге в Сеуле. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Ng Han Guan

Мужчина на митинге в Сеуле.

© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина у рядов полицейских на митинге в Сеуле.

Женщина у рядов полицейских на митинге в Сеуле. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина у рядов полицейских на митинге в Сеуле.

© AP Photo / Ng Han Guan

Люди со свечами на митинге в Сеуле.

Люди со свечами на митинге в Сеуле. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Ng Han Guan

Люди со свечами на митинге в Сеуле.

© AP Photo / Lee Jin-man

Протестующие идут к резиденции президента во время митинга.

Протестующие идут к резиденции президента во время митинга. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Lee Jin-man

Протестующие идут к резиденции президента во время митинга.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Ветеранам морской пехоты бреют головы во время митинга в Сеуле.

Ветеранам морской пехоты бреют головы во время митинга в Сеуле. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Ветеранам морской пехоты бреют головы во время митинга в Сеуле.

© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung

Плакаты разбросаны на земле у входа на станцию ​​​​метро в Сеуле.

Плакаты разбросаны на земле у входа на станцию ​​​​метро в Сеуле. - Sputnik Грузия
8/8
© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung

Плакаты разбросаны на земле у входа на станцию ​​​​метро в Сеуле.

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