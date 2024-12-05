Протесты против президента Юн Сок Еля в Южной Корее продолжаются

Он объяснил свое действие "вычисткой просеверокорейских сил" и сохранением "либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала проект закона о сокращении бюджета и подала ходатайство об импичменте госаудитору и главному прокурору.Позже парламент, в здание которого был введен армейский спецназ, проголосовал против введения военного положения. Оппозиция в свою очередь заявила о намерениях обвинить в госперевороте президента страны, министра обороны и рады других лиц и подала в парламент проекты по импичменту главе государства.На фоне этих событий министр обороны страны Ким Ён Хён подал в отставку, затем с таким же заявлением выступил командующий сухопутными войсками Пак Ан Су, который взял на себя обязанность руководить военным положением.
Протесты в Южной Корее продолжаются уже третий день, после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение
Он объяснил свое действие "вычисткой просеверокорейских сил" и сохранением "либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала проект закона о сокращении бюджета и подала ходатайство об импичменте госаудитору и главному прокурору.
Позже парламент, в здание которого был введен армейский спецназ, проголосовал против введения военного положения. Оппозиция в свою очередь заявила о намерениях обвинить в госперевороте президента страны, министра обороны и рады других лиц и подала в парламент проекты по импичменту главе государства.
На фоне этих событий министр обороны страны Ким Ён Хён подал в отставку, затем с таким же заявлением выступил командующий сухопутными войсками Пак Ан Су, который взял на себя обязанность руководить военным положением.