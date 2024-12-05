https://sputnik-georgia.ru/20241205/espch-podtverdil-chto-kezerashvili-rastratil-dengi-minoborony-gruzii-291257100.html
ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили растратил деньги Минобороны Грузии
ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили растратил деньги Минобороны Грузии
Sputnik Грузия
Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T14:32+0400
2024-12-05T14:32+0400
2024-12-05T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что Давид Кезерашвили будучи министром обороны Грузии растратил предназначенные для грузинской армии бюджетные деньги и никакого политического преследования в его отношении не было, говорится в сообщении Минюста Грузии. Седьмого сентября 2021 года Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным в растрате более 5 миллионов евро и приговорил к 10 годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его.Согласно материалам дела, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. Эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял из списка разыскиваемых лиц.Кезерашвили имеет гражданство Израиля. На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, давид кезерашвили, европейский суд по правам человека, еспч, министерство обороны грузии
грузия, новости, давид кезерашвили, европейский суд по правам человека, еспч, министерство обороны грузии
ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили растратил деньги Минобороны Грузии
14:32 05.12.2024 (обновлено: 14:45 05.12.2024)
Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что Давид Кезерашвили будучи министром обороны Грузии растратил предназначенные для грузинской армии бюджетные деньги и никакого политического преследования в его отношении не было, говорится в сообщении Минюста Грузии.
Седьмого сентября 2021 года Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным в растрате более 5 миллионов евро и приговорил к 10 годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Согласно материалам дела, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. Эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.
Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял из списка разыскиваемых лиц.
Кезерашвили имеет гражданство Израиля.
На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.