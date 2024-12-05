https://sputnik-georgia.ru/20241205/espch-podtverdil-chto-kezerashvili-rastratil-dengi-minoborony-gruzii-291257100.html

ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили растратил деньги Минобороны Грузии

ЕСПЧ подтвердил, что Кезерашвили растратил деньги Минобороны Грузии

Sputnik Грузия

Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T14:32+0400

2024-12-05T14:32+0400

2024-12-05T14:45+0400

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еспч

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что Давид Кезерашвили будучи министром обороны Грузии растратил предназначенные для грузинской армии бюджетные деньги и никакого политического преследования в его отношении не было, говорится в сообщении Минюста Грузии. Седьмого сентября 2021 года Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным в растрате более 5 миллионов евро и приговорил к 10 годам тюрьмы. До этого суды двух инстанций оправдали его.Согласно материалам дела, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. Эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул страну. Он был объявлен в международный розыск, но в 2015 году Интерпол изъял из списка разыскиваемых лиц.Кезерашвили имеет гражданство Израиля. На стадии рассмотрения находятся еще два дела против экс-министра обороны - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид кезерашвили, европейский суд по правам человека, еспч, министерство обороны грузии