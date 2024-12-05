https://sputnik-georgia.ru/20241205/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-291263508.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ближайшие дни ожидается погода без осадков 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T21:55+0400

2024-12-05T21:55+0400

2024-12-05T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков и потепление ожидается в Грузии в ближайшие несколько дней вплоть до 10 декабря, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие дни ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +17...+20 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до +17...+20 градусов, 7-8 декабря будет дуть сильный восточный ветер. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +10...+13 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет без осадков. Температура воздуха днем составит +4...+9 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода преимущественно будет без осадков. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии