https://sputnik-georgia.ru/20241205/kurs-lari-na-chetverg--28468-gel1-291248778.html

Курс лари на четверг – 2,8468 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,8468 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T09:48+0400

2024-12-05T09:48+0400

2024-12-05T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

курс доллара

колебание курса лари

лари

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря в размере 2,8468 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, грузия, экономика, новости