https://sputnik-georgia.ru/20241205/kurs-lari-na-chetverg--28468-gel1-291248778.html
Курс лари на четверг – 2,8468 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,8468 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T09:48+0400
2024-12-05T09:48+0400
2024-12-05T09:48+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря в размере 2,8468 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, грузия, экономика, новости
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, грузия, экономика, новости
Курс лари на четверг – 2,8468 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря в размере 2,8468 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0278 лари по отношению к доллару.