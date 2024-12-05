https://sputnik-georgia.ru/20241205/pochemu-ne-podnimayutsya-tseny--otvet-glavy-natsbanka-291261408.html
Почему не поднимаются цены – ответ главы Нацбанка
Почему не поднимаются цены – ответ главы Нацбанка
Sputnik Грузия
В связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному смягчению денежно-кредитной политики 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T18:10+0400
2024-12-05T18:10+0400
2024-12-05T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Последовательная монетарная политика привела к стабильности цен и инфляция остается ниже целевого уровня, заявила исполняющая обязанности Национального банка Грузии Натия Турнава. Уровень инфляции начал снижаться с начала 2023 года и с тех пор находится ниже целевого уровня в 3%. В ноябре 2024 года инфляция составила 1,3 процента. По ее словам, в связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному снижению ставки денежно-кредитной политики с мая 2023 года. Ставка денежно-кредитной политики была снижена в общей сложности на 3 процентных пункта до 8,0 процента по состоянию на ноябрь 2024 года. Годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составила 1,3%. В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (5,1%), в сфере образования (4,9%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,1%), а также в сфере здравоохранения (2,1%). Цены снизились на связь (12,9%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,7%), транспорт (2,1%), мебель (0,6%), одежду и обувь (0,5%), а также на отдых и развлечения (0,1%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, инфляция, национальный банк грузии, цены
экономика, грузия, новости, натия турнава, инфляция, национальный банк грузии, цены
Почему не поднимаются цены – ответ главы Нацбанка
В связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному смягчению денежно-кредитной политики
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Последовательная монетарная политика привела к стабильности цен и инфляция остается ниже целевого уровня, заявила исполняющая обязанности Национального банка Грузии Натия Турнава.
Уровень инфляции начал снижаться с начала 2023 года и с тех пор находится ниже целевого уровня в 3%. В ноябре 2024 года инфляция составила 1,3 процента.
"Последовательное изменение денежно-кредитной политики, как с точки зрения ужесточения, так и нормализации, а также сила вложений и в экономику в рамках существующей структуры денежно-кредитной политики успешно обеспечили стабильность цен в Грузии. Несмотря на сильные внешне экономические потрясения последних лет, инфляция в Грузии остается ниже целевого уровня", - сказала Турнава.
По ее словам, в связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному снижению ставки денежно-кредитной политики с мая 2023 года. Ставка денежно-кредитной политики была снижена в общей сложности на 3 процентных пункта до 8,0 процента по состоянию на ноябрь 2024 года.
"Согласно текущему базовому макроэкономическому прогнозу, инфляция в 2024 году в среднем будет находиться в пределах 1,2%, а в среднесрочной перспективе стабилизируется около целевого показателя", - сказала Турнава.
Годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составила 1,3%. В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7%.
Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (5,1%), в сфере образования (4,9%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,1%), а также в сфере здравоохранения (2,1%).
Цены снизились на связь (12,9%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,7%), транспорт (2,1%), мебель (0,6%), одежду и обувь (0,5%), а также на отдых и развлечения (0,1%).