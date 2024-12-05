https://sputnik-georgia.ru/20241205/pochemu-ne-podnimayutsya-tseny--otvet-glavy-natsbanka-291261408.html

Почему не поднимаются цены – ответ главы Нацбанка

Почему не поднимаются цены – ответ главы Нацбанка

Sputnik Грузия

В связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному смягчению денежно-кредитной политики 05.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-05T18:10+0400

2024-12-05T18:10+0400

2024-12-05T18:10+0400

экономика

грузия

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натия турнава

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национальный банк грузии

цены

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Последовательная монетарная политика привела к стабильности цен и инфляция остается ниже целевого уровня, заявила исполняющая обязанности Национального банка Грузии Натия Турнава. Уровень инфляции начал снижаться с начала 2023 года и с тех пор находится ниже целевого уровня в 3%. В ноябре 2024 года инфляция составила 1,3 процента. По ее словам, в связи со снижением инфляции Нацбанк приступил к постепенному снижению ставки денежно-кредитной политики с мая 2023 года. Ставка денежно-кредитной политики была снижена в общей сложности на 3 процентных пункта до 8,0 процента по состоянию на ноябрь 2024 года. Годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составила 1,3%. В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (5,1%), в сфере образования (4,9%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,1%), а также в сфере здравоохранения (2,1%). Цены снизились на связь (12,9%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,7%), транспорт (2,1%), мебель (0,6%), одежду и обувь (0,5%), а также на отдых и развлечения (0,1%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, инфляция, национальный банк грузии, цены