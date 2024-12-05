Россотрудничество может многое дать Грузии – Мжаванадзе
Николоз Мжаванадзе провел встречу с руководителем "Россотрудничества" Евгением Примаковым в рамках премии "Честный взгляд"
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Как отметил Мжаванадзе, если представители гражданского сектора Грузии будут чаще приезжать в Москву, это станет важным залогом успеха страны
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудничество Грузии с Федеральным агентством "Россотрудничество" сможет многое дать стране, поэтому Грузия не должна оставаться в стороне от важных проектов, реализуемых в России, заявил председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе в интервью Sputnik Грузия.
Мжаванадзе принял участие в церемонии награждения победителей международной премии "Честный взгляд 2024" в Москве в качестве почетного гостя. Организатор премии – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
"Сотрудничество Грузии с "Россотрудничеством" даст нашей стране очень много. Мне непонятно, почему Грузия должна оставаться в стороне от этих процессов. Я неоднократно говорил и повторяю: вопрос об экономическом, социальном, политическом благополучии нашей страны решается в Москве", – заявил Мжаванадзе.
По его словам, если представители гражданского сектора Грузии будут чаще приезжать в Москву, это станет важным залогом успеха страны.
"Я хотел бы поблагодарить "Россотрудничество" за приглашение и пожелать, чтобы в подобных мероприятиях принимало участие больше журналистов из Грузии", – отметил он.
В рамках мероприятия Мжаванадзе провел встречу с руководителем "Россотрудничества" Евгением Примаковым, с которым обсудил процессы, курируемые агентством, а также с начальником управления информационной политики "Россотрудничества" Антоном Черменским, который выказал желание сотрудничать с Грузией в направлении культуры и просвещения.
Николоз Мжаванадзе провел встречу с руководителем "Россотрудничества" Евгением Примаковым в рамках премии "Честный взгляд"
Николоз Мжаванадзе провел встречу с руководителем "Россотрудничества" Евгением Примаковым в рамках премии "Честный взгляд"
В свою очередь Евгений Примаков, обращаясь к участникам церемонии награждения победителей премии, отметил, что название премии "Честный взгляд" было выбрано неслучайно.
По его словам, премия "Честный взгляд" – это способ сказать спасибо всем представителям медиа, всем журналистам и блогерам, которые имеют смелость объективно говорить о России: непредвзято смотреть на то, что делает Россия и честно об этом рассказывать своей аудитории.
"Мы все понимаем, что Россия сейчас находится под ожесточенной информационной атакой. Идет информационная война, и чего только не говорят про Россию. И я очень рад приветствовать здесь наших иностранных гостей, которые приехали сюда в Москву, в Россию. Сегодня для этого тоже надо быть смелыми людьми – это поступок, за который вам где-то что-то могут предъявить", – заявил Примаков.
Медиапремия "Честный взгляд 2024"
Медиапремия "Честный взгляд 2024"
Медиапремия "Честный взгляд" проводится третий год и уже стала площадкой объединения журналистов и блогеров со всего мира. В 2022 году в премии участвовали 118 журналистов из 28 стран. Победителями конкурса стали участники из Узбекистана, Черногории, Таджикистана, Беларуси и Ирана.
В 2023 году география премии расширилась, а число участников выросло в два раза: поступило 250 работ из 51 страны.
Премия 2024 года собрала рекордное число заявок за все три года проведения – 488 конкурсных материалов из 59 стран мира, включая Аргентину, Германию, Израиль, Индию, Иран, Канаду, Китай, Норвегию, Румынию, Сербию, Словакию, Турцию, 19 стран Африки и все страны СНГ.