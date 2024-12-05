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Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают свыше четырех тысяч большегрузов
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают свыше четырех тысяч большегрузов
Sputnik Грузия
В настоящее время движение по Военно-Грузинской дороге дороге открыто 05.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-05T15:40+0400
2024-12-05T15:40+0400
2024-12-05T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более четырех тысяч грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера понедельника, 25 ноября. Уже 29 ноября движение было открыто для легковых автомобилей. Закрытый с 28 ноября таможенно-пропускной пункт возобновил работу спустя два дня. В настоящее время движение по дороге открыто.Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрировано 4 035 грузовиков.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают свыше четырех тысяч большегрузов
В настоящее время движение по Военно-Грузинской дороге дороге открыто
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Более четырех тысяч грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера понедельника, 25 ноября. Уже 29 ноября движение было открыто для легковых автомобилей. Закрытый с 28 ноября таможенно-пропускной пункт возобновил работу спустя два дня. В настоящее время движение по дороге открыто.
Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрировано 4 035 грузовиков.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.