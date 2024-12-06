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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T09:01+0400

2024-12-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2024 года в Грузии составило 788,4 тысячи человек, что на 4% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Отмечается, что из общего количества занятых 56,7% составляют мужчины, а 43,3% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3,1% и составило743,2 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5 миллиардов лари, что больше на 12,6% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении ведомства. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образам: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари, что на 182,9 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 702,3 лари. За третий квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 58,8 миллиарда лари, что на 13,7% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,1 миллиарда лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря составляет 2,8468 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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