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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2024 года в Грузии составило 788,4 тысячи человек, что на 4% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Отмечается, что из общего количества занятых 56,7% составляют мужчины, а 43,3% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3,1% и составило743,2 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5 миллиардов лари, что больше на 12,6% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении ведомства. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образам: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари, что на 182,9 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 702,3 лари. За третий квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 58,8 миллиарда лари, что на 13,7% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,1 миллиарда лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря составляет 2,8468 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, сакстат
экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, сакстат
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2024 года в Грузии составило 788,4 тысячи человек, что на 4% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат").
Отмечается, что из общего количества занятых 56,7% составляют мужчины, а 43,3% – женщины.
Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3,1% и составило743,2 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5 миллиардов лари, что больше на 12,6% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении ведомства.
Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образам:
Крупный бизнес – 2 233,9 лари (около 826 долларов)
Средний бизнес – 2 565 лари (около 943 доллара)
Малый бизнес – 1 885,8 лари (около 614 долларов).
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 190,1 лари, что на 182,9 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 702,3 лари.
За третий квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 58,8 миллиарда лари, что на 13,7% больше, чем в третьем квартале 2023 года.
Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,1 миллиарда лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 декабря составляет 2,8468 GEL/$1.