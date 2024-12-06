https://sputnik-georgia.ru/20241206/kurs-lari-dollar-291268902.html
Курс лари на пятницу – 2,8274 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 2,8274 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0194 лари по отношению к доллару 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T09:48+0400
2024-12-06T09:48+0400
2024-12-06T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268219894_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_9aaee67a3817f3d03b649b9f7bd16619.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 декабря в размере 2,8274 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0194 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268219894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27b9986c0e1a30b4d1e49729693749c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,8274 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0194 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 декабря в размере 2,8274 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0.0194 лари по отношению к доллару.