https://sputnik-georgia.ru/20241206/na-aktsiyakh-v-tbilisi-bylo-zaderzhano-vosem-grazhdan-rossii-291277312.html

На акциях в Тбилиси было задержано восемь граждан России – Трофимов

На акциях в Тбилиси было задержано восемь граждан России – Трофимов

Sputnik Грузия

В Секцию интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии поступают обращения от различных российских СМИ с просьбой... 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T19:54+0400

2024-12-06T19:54+0400

2024-12-06T20:05+0400

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секция интересов россии при посольстве швейцарии

акции протеста

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В Секцию интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии поступают обращения от различных российских СМИ с просьбой прокомментировать складывающуюся в Грузии ситуацию, оценить степень угрозы для российских граждан, а также предоставить информацию о судьбе тех из них, кто оказался задержан или в той или иной степени пострадал в водовороте текущих событий. Сотрудники Секции собрали поступившие вопросы и попросили ответить на них Главу Секции Интересов Дмитрия Трофимова. – Что происходит сейчас в Грузии? Идет ли речь о попытке осуществления очередной "цветной революции"? Чего добивается оппозиция? Как Вы оцениваете действия официальных властей Грузии? – Первое, что хотелось бы особо подчеркнуть: строго следуя букве и духу Венской конвенции о дипломатических сношениях и будучи гостем Грузии, я, в отличие от некоторых своих иностранных коллег, разумеется, воздержусь от любых политических оценок того, что является внутренним делом Грузии и ни в коем случае не должно быть объектом публичных обобщений для аккредитованного здесь дипломата. Разумеется, хочется надеяться на скорейшую, и, желательно, устойчивую стабилизацию ситуации: это исключительно важно как для самой Грузии, так и для всех соседних с ней стран, включая Россию. Отмечу еще два обстоятельства: Во-первых, происходящее не может не вызывать беспокойства, с точки зрения безопасности находящихся в Грузии российских граждан, а также окружающей их общей атмосферы. И второе: у меня есть большие сомнения в том, что декларируемая целым рядом участников местных демонстраций приверженность европейским ценностям как-то сопрягается со сжиганием флагов иностранных государств, а также лозунгами и заявлениями, содержащими очевидные элементы разжигания ненависти и розни на национальной и этнической почве. – В различных телеграм-каналах и соцсетях периодически появляется информация о задержаниях российских граждан, участвующих в уличных протестах. Что известно на данный момент? – Действительно, в СМИ и социальных сетях фигурирует информация о "многочисленных задержаниях" российских граждан на проводимых митингах. Встречаются даже ссылки и на некоего, возможно, погибшего гражданина России (из этических соображений, а также требований закона о защите персональных данных конкретные фамилии мы, естественно, не называем). По имеющимся у нас сведениям, по состоянию на утро 6 декабря с. г. общее число россиян, задержанных в эти дни по "митинговым" статьям Кодекса Грузии об административных правонарушениях (это ст. 166 и ст. 173, в которых речь идет о неповиновении законным требованиям полиции, оказании сопротивления и нарушениях общественного порядка), составило 8 человек. При этом Секция Интересов на данный момент была официально уведомлена нотами МИД Грузии только о 4-х задержанных. Остальные, следовательно, были либо уже отпущены, либо не дали (как этого требует закон) своего согласия на передачу соответствующих данных диппредставительству. При этом информацией о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьезного вреда здоровью в ходе протестных акций Секция интересов не располагает. Считаю необходимым вновь повторить настоятельную рекомендацию всем находящимся в Грузии российским гражданам: в сегодняшней непростой обстановке в интересах вашей собственной безопасности держитесь подальше от любых очагов политической напряженности и мест проведения тех или иных протестных акций. Разумеется, Секция интересов всегда готова оказать необходимую помощь российским гражданам, попавшим в непростую ситуацию. Но, во-первых, наши возможности в условиях отсутствия дипотношений ограничены, а, во-вторых, с момента любого задержания нашего гражданина до получения нами соответствующей информации на практике может проходить до 7-10 дней. – Как вы расцениваете участие отдельных российских граждан в протестных акциях в Грузии? – Знаете, не могу не напомнить общее правило человеческого общежития: будучи в гостях, веди себя как гость! Вмешательство, прямое или косвенное, в любое внутриполитическое противостояние – это табу и прямое нарушение закона любой страны пребывания для всякого находящегося в ней иностранного гражданина. И еще одно обстоятельство, связанное с участием российских граждан в акциях протеста. Я, признаюсь, с трудом могу себе представить, чтобы, допустим, американец, хоть трижды несогласный с действиями президента Дж. Байдена, или, например, француз, по любой причине не любящий президента Э. Макрона, с воодушевлением наблюдал, как кто-то сжигает его национальный флаг, поливает грязью его страну, его язык, его культурную и национальную идентичность. Я бы сказал, что это – вопрос не твоих политических взглядов, а элементарного самоуважения. – В некоторых источниках появилась информация, что отдельных российских граждан под давлением склоняют к участию в уличных протестах местные активисты, кого-то даже выселяют из арендованного жилья за отказ публично поддержать протесты. Вам что-то известно об этом? – К сожалению, такого рода информация, действительно, подтверждается. Это – тревожный сигнал. Причем, не так важно, в какой именно форме это происходит: в любом случае речь в результате идет об однозначной провокации и попытках вовлечь российских граждан в незаконную деятельность на территории иностранного государства. Просим и в этом случае без колебаний обращаться за помощью и юридической консультацией в Секцию интересов: обязательно постараемся помочь. – И последнее. Можно ли в ближайшее время ожидать рекомендации МИД России о нежелательности посещения Грузии нашими соотечественниками? – Сейчас об этом речь не идет. Со своей стороны, выражаю надежду на то, что внутриполитическая ситуация в Грузии в самое ближайшее время стабилизируется, а российские граждане, как и прежде, будут приезжать в эту прекрасную и гостеприимную страну.

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грузия, россия, новости, политика, секция интересов россии при посольстве швейцарии, акции протеста