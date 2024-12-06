https://sputnik-georgia.ru/20241206/odinnadtsat-druzey-sorosa-ili-missiya-nevypolnima-v-gruzii-291265510.html

Одиннадцать друзей Сороса, или Миссия невыполнима в Грузии

Одиннадцать друзей Сороса, или Миссия невыполнима в Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, эксперт по региональным вопросам Нино Скворцова в своей новой колонке попыталась измерить градус накала страстей на протестных акциях... 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T08:00+0400

2024-12-06T08:00+0400

2024-12-06T08:00+0400

аналитика

грузия

саломе зурабишвили

джордж сорос

колумнисты

политика

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28 ноября Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой Евросоюз отказался признавать результаты парламентских выборов в Грузии. С этого все и началось. Окно в Европу захлопнул ветер перемен Итак, победившая "Грузинская мечта", сумевшая провести первое заседание парламента и сформировать правительство, оказалась в неудобном положении. Каково это, когда главный стратегический партнер лишает грузинскую новоизбранную власть имиджево необходимой поддержки… Более того, большинство европейских бюрократов односторонне поддержало ту часть оппозиционных сил Грузии, которые, по мнению правящей партии и значительной части населения, несут в себе угрозу грузинской государственности как таковой… Тогда глава правительства Ираклий Кобахидзе сделал грамотное и на данном этапе необходимое симметричное заявление о приостановке интеграции в европейские структуры до 2028 года и об отказе от грантовой помощи для правительства страны. В руководстве Грузии убеждены, что страна будет более готова к дискуссиям о членстве в ЕС, когда укрепит свое экономическое положение и проведет необходимые реформы. В кабинетах Брюсселя и в оппозиции заявление Кобахидзе услышали по-своему: "Грузинская мечта" не приостановила интеграцию с ЕС, а отказалась от европейского пути, а для них это влечет один исход – смену власти в стране. Надо – значит, надо Надо – значит, надо, подумала оппозиция и приступила к реализации революционного сценария. Тем более, что стопроцентный аванс на это Старший брат уже перевел. Деньги-то отрабатывать надо… 28 ноября на площадь перед парламентом Грузии вышла немногочисленная группа граждан. Протестующих можно было исчислять в несколько тысяч, но не более того. Зато со всех антиправительственных телевизоров страны счет вели на десятки тысяч. Предполагался мирный протест, который в первый же день показал свое истинное лицо радикального движения. За неделю "мирных" протестов правоохранители задержали до 300 человек по делам о мелком хулиганстве и разбое, а, согласно последним данным, 15 наиболее радикальным участникам грозят реальные тюремные сроки за нападения на полицейских, коллективный разбой и порчу имущества. В ходе противостояния с "мирными" протестующими пострадало около 150 сотрудников МВД, в которых кидали не только камни и бутылки, но и стреляли фейерверками и бросали бутылки с зажигательной смесью. Важно отметить, что 30% задержанных являются гражданами иностранных государств, в отношении которых, возможно, будут применены меры вынужденного выдворения из страны. Очередной виток гражданского противостояния подпитывали ключевые политические фигуры как в Грузии, так и за ее пределами. Основным проводником идеи о смене власти в стране, как бы это иронично ни звучало, стала президент Саломе Зурабишвили. Некогда избранная на пост президента благодаря поддержке "Грузинской мечты" и боровшаяся с феноменом "Единого национального движения" в грузинской политике, Зурабишвили проявила все свои политические навыки, оказавшись в положении, где ее единственным союзником стала именно эта оппозиция. Недетские страсти в молодежном коллективеИтак, Зурабишвили ворвалась в информационную борьбу как гроза средь белого дня, заявив, что она не признает легитимность прошедших парламентских выборов. Далее президент проявила высшую степень алчности, во-первых, приветствуя решение Европарламента по Грузии, а, во-вторых, назначив себя единственно легитимным институтом власти в стране. А потом и вовсе призвала студентов и школьников выйти на баррикады. Напомню читателю, сама оппозиция долгие годы отказывалась признавать Зурабишвили в качестве президента страны, что начало меняться исключительно с момента, когда она поддержала антиправительственные протесты в марте 2023 года и продолжает это делать сейчас. Помимо этого, Конституционный суд Грузии признал нарушения закона со стороны президента, поэтому с юридической точки зрения Зурабишвили – преступница. От реального наказания ее уберегло отсутствие конституционного большинства у "Грузинской мечты" и нежелание оппозиции терять хотя бы один институт власти в стране. В "Грузинской мечте" все заявления президента считают антигосударственными и ожидают завершения ее полномочий. Вопреки намерениям Зурабишвили поддержать раскольничество и создать иллюзию двоевластия, реальной властью ни она, ни ее союзники обладать не смогут. Именно поэтому сейчас президент стремится усилить накал на улицах страны, чтобы она впала в политический кризис, создающий окно возможностей для стервятников, пожинающих плоды человеческих трагедий. Именно этим можно объяснить призывы Зурабишвили к военным, чтобы те выступили на стороне протестующих, или к ученикам школ (!), ведь в случае жертв среди молодежи, это придало бы значительный импульс протестным акциям. "После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии", – написала Зурабишвили в соцсети "Х". О необходимом жертвоприношении для революционных целей заговорили и те радикальные силы, чьими руками эта революция начала реализовываться. Для вашего понимания, во время столкновений протестующей молодежи с правоохранителями лидеры оппозиции уходили на задний план. Молодежь в руках оппозиции оказалась пушечным мясом. А еще кукловоды этих действий так стремились остаться в тени – мол, это не мы, это народный протест. Так погромы, перестрелки пиротехникой и другие грязные дела на этот раз – на руках грузинской молодежи. Доверчивых молодых заманили патриотическими сказками, снабдили средствами борьбы и подогрели громкими лозунгами о "далях милосердных, где правит милосердие". На шестой день протестов министерство внутренних дел провело обыски в офисах и на квартирах ключевых сил, поддерживающих протестные настроения. Были обысканы офисы политических партий "Ахали" и "Гирчи – больше свободы", также правоохранители проверили молодежное крыло "Единого национального движения". В итоге удалось изъять значительные запасы пиротехники, оборудование и наборы, используемые для создания "коктейлей Молотова", которыми подожгли несколько правоохранителей во время ночных шабашей возле парламента страны. На этом романтизация протестов не могла завершиться, но гидре отрубили несколько голов разом, в том числе чередой задержаний представителей оппозиционных движений, которые пытались помешать процедуре досмотра… Три "соросенка" Когда не хватает рук на месте, на помощь приходят активисты из соседних стран. Согласно инсайдерской информации, еще до выборов в Грузию прибывали армянские политические деятели и представители неправительственного сектора, как их иногда называют "соросята" (от имени главного грантодателя всех цветных революций – фонда Сороса). И надо заметить, ничего нового в таких "командировках" нет, поскольку данные силы рассматривают формирование сетей как необходимость для реализации общих целей в сопредельных государствах. Представители армянской политической элиты, которая рассматривает европейскую интеграцию Армении как необходимость, искренне верят в то, что если Грузия отойдет от европейского пути, это уменьшит либо даже уничтожит шансы Еревана на сближение с Брюсселем. Данные воззрения разделяет лидер Европейской партии Армении Тигран Хазмалян, которому отказали во въезде в Грузию в июне 2024 года. Также во въезде отказывали армянским журналистам и активистам в преддверии выборов. Их формулировки относительно отказа позволяют сделать вывод об их политических взглядах на курс "Грузинской мечты". Риторика у них единая: правящая партия Грузии – "русский" режим и, следовательно, отдаляет от Брюсселя не только Тбилиси, но и Ереван. Армянский политолог Грант Микаэлян в эксклюзивном интервью для Sputnik Грузия подтвердил, что армянские активисты прибывали в Грузию еще до выборов. "Сейчас этот поток еще больше увеличился. Довольно многие стали приезжать в Грузию, возможно, для участия в акциях протеста. Учитывая то, что в Армении нет такого опыта и такой культуры использования "коктейлей Молотова" и прочего, я более чем уверен, что они не будут участвовать в каких-либо насильственных действиях, но какое-то количественное обеспечение они могут предоставить", – заявил политолог. Примерно так работает сеть новой политической элиты, которую формируют исключительно выходцы из неправительственного сектора, финансируемого из различных зарубежных фондов, в частности фонда Открытого общества ныне покойного Джорджа Сороса. От нашего стола – вашему Украина не осталась в стороне от европейского санкционного застолья и решила принести к столу свои разносолы – санкции против высокопоставленных лиц правительства Грузии. Лично Владимир Зеленский озвучил новость о введении Киевом санкций против Тбилиси. Политический жест оценили в оппозиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, видимо, запамятовавшая, представителем какой страны она является, поблагодарила своего визави по несчастью за оперативность и решительность в отношении грузинского правительства. Позиция украинского истеблишмента больше сродни желанию угодить ситуационным соратникам, а на данный момент ими являются "прибалтийские вымираты", стремящиеся навязать свои фобии всему Европейскому союзу. А что дальше? Внешнее давление на правящую партию Грузии будет возрастать до тех пор, пока не изменится соотношение прагматичных сил в Вашингтоне и Брюсселе. Протащить какие-либо санкционные законопроекты в Конгрессе США физически не успеют, учитывая категоричность республиканцев не принимать значительных решений до прихода новой американской администрации. Европейский союз в свою очередь представляет собой крайне слабое политическое образование, оказавшееся под влиянием групп влияния из негосударственного сектора. Но до тех пор сеть групп влияния будет создавать препятствия и ситуации, дискредитирующие грузинское правительство. Последние возможности для марш-броска будут предоставлены 16 декабря после того, как евробюрократы в очередной раз обсудят "как жить и с кем дружить Грузии", и под конец года могут одарить подарками под выборы нового президента. Сложно представить, на что пойдут эти силы, только бы сохранить иллюзию президентства Саломе Зурабишвили, ставшей предателем своего государства.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

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аналитика, грузия, саломе зурабишвили , джордж сорос, колумнисты, политика