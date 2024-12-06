https://sputnik-georgia.ru/20241206/v-gosbyudzhet-2024-goda-vnosyatsya-izmeneniya-kto-poluchit-dopolnitelnye-dengi-291269011.html

В госбюджет 2024 года вносятся изменения: кто получит дополнительные деньги

В госбюджет 2024 года вносятся изменения: кто получит дополнительные деньги

Sputnik Грузия

Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,1 миллиарда лари 06.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-06T17:02+0400

2024-12-06T17:02+0400

2024-12-06T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии одобрил проект изменения государственного бюджета на 2024 год.Государственный бюджет учитывает как обновленные показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается экономический рост до 9%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 90,9 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 89,98 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 36,8% к ВВП. Новые параметры госбюджета Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,1 миллиарда лари по сравнению с первоначальной версией и составят около 25,7 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 995 миллионов лари и составят около 21,7 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 900 миллионов лари и составит около 26 миллиардов лари. Кто получит больше денег Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит около 8,1 миллиарда лари. Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты пенсий и компенсаций, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Бюджет министерства регионального развития по окончательному прогнозу в 2024 году составит около 3,747 миллиарда лари, откуда дополнительные средства пойдут на строительство дорог, ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ. Бюджет министерства образования, науки и молодежи по окончательному проекту в 2024 году составит около 2,5 миллиарда лари, откуда деньги пойдут на финансирование школ за счет сокращения международных средств. Увеличение бюджета предусмотрено для министерства культуры и спорта, финансирование которого составит 506,5 миллиона лари, откуда деньги пойдут на оплату наград успешным спортсменам и участие в международных турнирах. Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также министерства экономики и устойчивого развития, чьи бюджеты составят 738 миллионов лари и 782,3 миллиона лари соответственно, а дополнительные средства пойдут на программы, международное финансирование которых сократилось. Также увеличится бюджет Минобороны Грузии – до 1,6 миллиарда. Дополнительные деньги пойдут на улучшение обороноспособности, инфраструктуры, оплату поощрений военным и другие проекты. Незначительно увеличится финансирование МВД, СГБ, Минюста и МИД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, парламент грузии, министерство финансов грузии, бюджет грузии