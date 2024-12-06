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В Грузии появился первый микробанк
В Грузии появился первый микробанк
Sputnik Грузия
АО "Микро Бизнес Капитал" до получения лицензии микробанка действовало по лицензии микрофинансовой организации 06.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-06T10:58+0400
2024-12-06T10:58+0400
2024-12-06T10:58+0400
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии выдал АО "Микро Бизнес Капитал" (MBC) первую лицензию на деятельность микробанка. По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, развитие института микробанкинга будет способствовать дальнейшему росту конкуренции в финансовом секторе Грузии, что является частью надзорной стратегии Национального банка на 2023-2025 годы. По ее словам, это исключительная возможность предоставить больше банковских продуктов микробизнесу, обслуживать основных мелких заемщиков и повысить конкуренцию в банковском секторе. АО "Микро Бизнес Капитал" до получения лицензии микробанка действовало по лицензии микрофинансовой организации, основным направлением его деятельности было финансирование малого предпринимательства. После преобразования в микробанк, АО "Микро Бизнес Капитал" намерено продолжить еще более активное финансирование малого бизнеса и предложить рынку различные новые виды продуктов, а также усилить конкурентоспособность за счет включения в систему расчетов в режиме реального времени (RTGS) и стать еще более сильным игроком в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
В Грузии появился первый микробанк
АО "Микро Бизнес Капитал" до получения лицензии микробанка действовало по лицензии микрофинансовой организации
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии выдал АО "Микро Бизнес Капитал" (MBC) первую лицензию на деятельность микробанка.
По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, развитие института микробанкинга будет способствовать дальнейшему росту конкуренции в финансовом секторе Грузии, что является частью надзорной стратегии Национального банка на 2023-2025 годы.
По ее словам, это исключительная возможность предоставить больше банковских продуктов микробизнесу, обслуживать основных мелких заемщиков и повысить конкуренцию в банковском секторе.
"Это хорошая возможность предоставить больше банковских продуктов микробизнесу, обслуживать основных мелких заемщиков и повысить конкуренцию в банковском секторе. В то же время это хорошая возможность для тех микрофинансовых организаций, которые желают перейти на новый этап и получить больше финансирования", – отметила Турнава.
АО "Микро Бизнес Капитал" до получения лицензии микробанка действовало по лицензии микрофинансовой организации, основным направлением его деятельности было финансирование малого предпринимательства.
После преобразования в микробанк, АО "Микро Бизнес Капитал" намерено продолжить еще более активное финансирование малого бизнеса и предложить рынку различные новые виды продуктов, а также усилить конкурентоспособность за счет включения в систему расчетов в режиме реального времени (RTGS) и стать еще более сильным игроком в финансовом секторе.