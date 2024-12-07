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Несовершеннолетние преступники и жертвы – новые данные
Несовершеннолетние преступники и жертвы – новые данные
Sputnik Грузия
Воровство является одним из самых распространенных преступлений среди несовершеннолетних 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T16:35+0400
2024-12-07T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 ноября 2024 года, составило 493 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 493 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 25 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за десять месяцев 2024 года признали 1 219 лиц младше 18 лет, из которых 536 стали жертвами семейного насилия, 173 – жертвами сексуальных преступлений и 173 – жертвами угроз. За этот период был убито два несовершеннолетних, а четверо стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма, мвд грузии, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма, мвд грузии, преступность в грузии
Несовершеннолетние преступники и жертвы – новые данные
Воровство является одним из самых распространенных преступлений среди несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 ноября 2024 года, составило 493 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах
Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, из 493 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 25 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются:
нанесение вреда здоровью,
Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за десять месяцев 2024 года признали 1 219 лиц младше 18 лет, из которых 536 стали жертвами семейного насилия, 173 – жертвами сексуальных преступлений и 173 – жертвами угроз.
За этот период был убито два несовершеннолетних, а четверо стали жертвами попыток убийства.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.