https://sputnik-georgia.ru/20241207/nesovershennoletnie-prestupniki-i-zhertvy--novye-dannye-291285640.html

Несовершеннолетние преступники и жертвы – новые данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы – новые данные

Sputnik Грузия

Воровство является одним из самых распространенных преступлений среди несовершеннолетних 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T16:35+0400

2024-12-07T16:35+0400

2024-12-07T16:35+0400

грузия

новости

происшествия

сакстат

тюрьма

мвд грузии

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 ноября 2024 года, составило 493 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 493 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 25 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за десять месяцев 2024 года признали 1 219 лиц младше 18 лет, из которых 536 стали жертвами семейного насилия, 173 – жертвами сексуальных преступлений и 173 – жертвами угроз. За этот период был убито два несовершеннолетних, а четверо стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма, мвд грузии, преступность в грузии