https://sputnik-georgia.ru/20241207/politseyskiy-poluchil-ranenie-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-posle-obstrela-pirotekhnikoy-291278530.html

Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой

Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой

Sputnik Грузия

У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T00:33+0400

2024-12-07T00:33+0400

2024-12-07T00:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Один полицейский пострадал во время стрельбы пиротехникой на улице Чичинадзе у парламента Грузии.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь, заявили в МВД. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, акции протеста