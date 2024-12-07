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Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой
Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой
Sputnik Грузия
У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь 07.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-07T00:33+0400
2024-12-07T00:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Один полицейский пострадал во время стрельбы пиротехникой на улице Чичинадзе у парламента Грузии.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь, заявили в МВД. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, акции протеста
грузия, происшествия, новости, акции протеста
Полицейский получил ранение на акции протеста в Тбилиси после обстрела пиротехникой
У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Один полицейский пострадал во время стрельбы пиротехникой на улице Чичинадзе у парламента Грузии.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
У полицейского различные травмы лица, ему потребовалась медицинская помощь, заявили в МВД.
К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками.