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Зарплаты в Грузии – кто сколько получает

Зарплаты в Грузии – кто сколько получает

Sputnik Грузия

В Грузии на 1 сентября 2024 года зарплату меньше тысячи лари получали 285,4 тысячи человек 07.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-07T15:35+0400

2024-12-07T15:35+0400

2024-12-07T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Заработную плату выше 15 тысяч лари на 1 ноября 2024 года в Грузии получали 10,5 тысячи человек, при этом у 963 человек она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии. По данным ведомства, из 963 человек выше 70 тысяч зарплата в Грузии была у 180 человек, выше 80 тысяч – у 85-ти, выше 90 тысяч – у 30-ти и у 275 человек в Грузии зарплата была выше 100 тысяч лари. В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 сентября 2024 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 285,4 тысячи человек, а у 72,7 тысячи – зарплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари. В то время как зарплату от 1,2 тысячи до 2,4 тысячи лари получало 338,8 тысячи человек. Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, во II квартале 2024 года достигла 2 004,9 лари и увеличилась на 11,1% (200,4 лари) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прожиточный минимум составляет в Грузии 249,7 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, зарплата, служба доходов министерства финансов грузии