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Натовский проект "заморозки" СВО неприемлем для России

Натовский проект "заморозки" СВО неприемлем для России

Sputnik Грузия

Спецоперация не может быть "заморожена" на время, без устранения глобальных причин конфликта. Безусловная победа РФ, достижение целей СВО – оптимальный вариант... 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T15:42+0400

2024-12-08T15:42+0400

2024-12-08T15:55+0400

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Динамичное наступление российских войск, растущие потери украинской армии и "союзников" на передовой подталкивают Запад к остановке боевых действий по линии фронта. На время, необходимое для восстановления боеспособности ВСУ. Новая "попытка мести" требует подготовки в учебных центрах НАТО "не менее одного миллиона украинских резервистов" в возрасте от 18 до 25 лет.Российская Служба внешней разведки на пороге зимы сообщила, что Запад планирует ввести на Украину "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч военнослужащих. Фактически обсуждается оккупация страны и раздел ее территории между Румынией (Черноморское побережье), Польшей (западные области), ФРГ (центр и восток Украины), Великобританией (северные области, включая Киев). Новое – это хорошо забытое старое. Бундесвер изучает гитлеровский опыт оккупации Украины в начале 1940-х, и полицейские функции бандеровцев.Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 декабря в интервью итальянскому агентству ANSA допустила введение на территорию Украины военнослужащих НАТО в качестве "миротворцев" – после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Правда, Вашингтон менее своих европейских союзников настроен на эскалацию развертыванием войск альянса в зоне СВО, где никакие "миротворцы" не могут появиться без согласия двух сторон конфликта – об этом на днях напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Разумеется, Россия категорически против абсурдного присутствия НАТО на Украине."Дамоклов меч" России и "холодная месть" ЗападаКонсолидированные ресурсы ВСУ и НАТО за 1000 дней российской спецоперации оказались исчерпанными. Западу и киевским марионеткам необходимо время для восстановления сил и средств (для продолжения войны с Россией). Неслучайно лидер бандеровцев Владимир Зеленский заявил о поиске "дипломатического решения", лучшим из которых считает приглашение Украины в альянс или хотя бы под "зонтик НАТО". Западные бенефициары конфликта реагируют по-разному.Французский политик Филиппо увидел в "зонтике НАТО" ловушку для Европы, ведь Москва будет уничтожать иностранные войска на Украине всеми средствами. В зоне СВО западные "добровольцы" с начала 2022 года понесли значительные потери – по данным Минобороны РФ, уничтожены более 6000 специалистов. Вероятный ввод натовских войск на территорию Украины не создаст "стратегической дилеммы" или эффекта "священной коровы", лишь гарантирует странам-участницам интервенции бедствия, лишения и значительные потери.С другой стороны, "замахнуться" на миллион украинских "киборгов" легче, чем их подготовить. По данным Forbes, прошедшей подготовку во Франции бригаде ВСУ "Анна Киевская" не хватает вооружения, разведывательно-ударных дронов. Страны ЕС завершат обучение 75 тысяч солдат ВСУ лишь к концу зимы, в 2025-м, а ранее Евросоюз поставил киевскому режиму 1 млн артиллерийских снарядов с опозданием на восемь месяцев. Любая война на 90 процентов – логистика и ОПК.Планы Запада и геополитическая клоунада Зеленского предусматривают вероятное признание альянсом всей территории Украины (в границах 1991 года) как своей, но статья 5-я к новым российским регионам не применяется. Если в странах НАТО намерены подождать удобного момента для "холодной мести", рассчитывая на появление в России нового "перестройщика" (типа Михаила Горбачева), до конца столетия подобное крайне маловероятно.Позиция России неизменна: стремление киевского режима в НАТО – залог продолжения, а не окончания войны. Президент Владимир Путин ранее заявил, что возможное членство Украины в НАТО – это угроза для безопасности России. Риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Прекращение боевых действий на Украине невозможно без согласия Запада на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не допустит "заморозки" конфликта, прекращения огня – для улучшения противником своего положения и восстановления сил.Российская армия успешно наступает по всему фронту. Объективно капитуляция киевского режима неизбежна. И недавний рецидив "подмороженного" конфликта в Сирии лишний раз подсказывает, как не следует действовать в зоне спецоперации на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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