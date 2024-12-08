https://sputnik-georgia.ru/20241208/aktsii-protesta-v-tbilisi-u-zdaniya-parlamenta-prokhodit-bez-spetsnaza-291297502.html

Акции протеста в Тбилиси у здания парламента проходит без спецназа

Акции протеста в Тбилиси у здания парламента проходит без спецназа

Sputnik Грузия

Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T21:46+0400

2024-12-08T21:46+0400

2024-12-08T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Акция протеста на проспекте Руставели продолжается уже одиннадцатый день - в воскресенье вечером у здания парламента нет спецназа, а полиция сосредоточена выше здания законодательного органа, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Движение на проспекте Руставели перекрыто. Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов. На елке висят флаги Грузии и Евросоюза. Параллельно акции протеста проходят в Батуми (Аджария) и в Кутаиси ( Имерети). По данным МВД, к уголовной ответственности с 28 ноября по 8 декабря были привлечены 30 человек, в административном порядке были задержаны 372 человека. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз. Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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