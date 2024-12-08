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Акции протеста в Тбилиси у здания парламента проходит без спецназа
Акции протеста в Тбилиси у здания парламента проходит без спецназа
Sputnik Грузия
Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов 08.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-08T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Акция протеста на проспекте Руставели продолжается уже одиннадцатый день - в воскресенье вечером у здания парламента нет спецназа, а полиция сосредоточена выше здания законодательного органа, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Движение на проспекте Руставели перекрыто. Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов. На елке висят флаги Грузии и Евросоюза. Параллельно акции протеста проходят в Батуми (Аджария) и в Кутаиси ( Имерети). По данным МВД, к уголовной ответственности с 28 ноября по 8 декабря были привлечены 30 человек, в административном порядке были задержаны 372 человека. Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз. Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, акции протеста
Акции протеста в Тбилиси у здания парламента проходит без спецназа
21:46 08.12.2024 (обновлено: 22:06 08.12.2024)
Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Акция протеста на проспекте Руставели продолжается уже одиннадцатый день - в воскресенье вечером у здания парламента нет спецназа, а полиция сосредоточена выше здания законодательного органа, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Движение на проспекте Руставели перекрыто. Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии столицы, фотографии людей, избитых и пострадавших во время протестов. На елке висят флаги Грузии и Евросоюза.
Собравшиеся требуют выявления и наказания преступников, напавших накануне на участников акции и представителей СМИ, а также освобождения задержанных.
Параллельно акции протеста проходят в Батуми (Аджария) и в Кутаиси ( Имерети).
По данным МВД, к уголовной ответственности с 28 ноября по 8 декабря были привлечены 30 человек, в административном порядке были задержаны 372 человека.
Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.
Аргументы руководства страны не принимают ни лидеры ведущих оппозиционных сил, ни поддерживающие их президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации, ни посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, ни посольство США. По их словам, власти Грузии отказались от интеграции в Евросоюз.
Президент и оппозиция называют решение правящей "Грузинской мечты" окончательным доказательством того, что они повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. При этом они заявляют, что сейчас Грузией руководят "нелегитимные власти", так как парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.