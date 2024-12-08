https://sputnik-georgia.ru/20241208/chto-povliyalo-na-snizhenie-prognoza-fitch-ratings-po-gruzii-291284235.html

Что повлияло на снижение прогноза Fitch Ratings по Грузии

Что повлияло на снижение прогноза Fitch Ratings по Грузии

Sputnik Грузия

Пересмотр прогноза отражает ключевые рейтинговые факторы – повышенный политический риск, ослабление внешних финансов и приостановку программы МВФ 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T11:15+0400

2024-12-08T11:15+0400

2024-12-08T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", ухудшив прогноз со "Стабильного" на "Негативный". Снижение прогноза связано с усилением политического риска, снижением объема международных резервов и большой вероятностью ослабления притока прямых иностранных инвестиций. При этом, по мнению агентства, Грузия сохранит стабильный экономический рост и низкий уровень инфляции. "Негативный" означает, что в перспективе рейтинг грузинской экономики может быть вновь понижен. Рост экономикиВ январе-октябре 2024 года реальный рост ВВП составил 10%, чему способствовали высокие показатели сектора услуг, в частности туризма и информационно-коммуникационных технологий, строительства, а также значительный экспорт.По мнению Fitch, значительный приток иммигрантов из России и Украины с 2022 года значительно повысил потенциал роста, что привело к увеличению стоимости и мощностей в строительном секторе и секторе информационных технологий. Fitch ожидает рост экономики на 8,7% в 2024 году, а позже его замедления до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году. Политические риски Fitch считает, что политическая и социальная поляризация заметно усилилась после спорных парламентских выборов в октябре, на которых партия "Грузинская мечта" сохранила власть, получив 89 из 120 мест. По мнению аналитиков, политические риски, вероятно, останутся очень высокими, что проявляется в виде массовых протестов и судебных разбирательств. "Затяжной политический кризис может подорвать институциональную базу и повлиять на доверие инвесторов и внутри страны, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это, вероятно, негативно скажется на показателях государственного управления Грузии, которые уже давно являются сильными сторонами по сравнению с аналогичными показателями в других странах", – отмечается в документе. Кроме того, аналитики подчеркивают, что решение правительства Грузии об отсрочке диалога о вступлении в ЕС как минимум до 2028 года еще больше усилило протесты, учитывая, что, по оценкам, 85% населения выступает за членство в ЕС и правительство по конституции обязано добиваться этого. Fitch отмечает, что политическая напряженность также может задержать или усложнить проведение реформ, таких как повышение независимости Национального банка Грузии с помощью законодательства или реформирование государственных предприятий. Fitch не ожидает, что текущая программа МВФ, приостановленная с третьего квартала 2023 года, будет возобновлена, что ослабит способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние потрясения. Проблемы с резервами Международные резервы сократились на 13% в месячном исчислении до 4,1 млрд долларов США в октябре, что эквивалентно всего 2,1 месяца платежей по текущим счетам и является самым низким уровнем с первого квартала 2021 года. Значительное падение было вызвано продажами валюты Национальным банком на сумму 591 млн долларов США в преддверии выборов, что, вероятно, предотвратит значительную волатильность обменного курса лари в преддверии выборов, и увеличением спроса на валюту со стороны корпораций "С тех пор Национальный банк подтвердил свою приверженность плавающему обменному курсу и пообещал накапливать валютные резервы – исполняющий обязанности управляющего Национальным банком заявил, что в ноябре он приобрел 124,5 млн долларов США, но, по мнению Fitch, нельзя исключать будущих продаж", – отмечено в документе. Кроме того, Fitch ожидает, что международные резервы останутся неизменными на уровне около 2,3 месяца текущего года в течение 2025-26 годов, учитывая сохраняющийся значительный дефицит счета текущих операций и низкий прогноз прямых инвестиций. Прогноз по инфляции В январе-ноябре 2024 года инфляция составила в среднем 1%, что значительно ниже целевого показателя в 3%, главным образом из-за слабого роста внутренних цен. По мнению аналитиков, ослабление монетарной политики маловероятно. "Денежно-кредитная политика сдерживается относительно высоким уровнем долларизации – долларизация корпоративных депозитов в октябре выросла на 2,6 процентного пункта в месячном исчислении до 37,5%, что, вероятно, указывает на растущие ожидания ослабления лари в преддверии выборов. Долларизация кредитов оставалась в целом стабильной на уровне 43,3% по состоянию на конец октября", – отмечается в документе. Другие факторыFitch отмечает значительное усиление тенденции к реэкспорту в первую очередь легковых автомобилей в основном в другие страны региона, что подчеркивает сохраняющуюся роль Грузии как транзитной страны в торговле с Россией. При этом аналитики отмечают, что прямые иностранные инвестиции не будут в полной мере покрывать устойчивые крупные валютные требования в течение прогнозируемого периода, учитывая ухудшение отношений с основными западными странами. "В первом квартале 2024 года приток прямых иностранных инвестиций сократился на 34% в годовом исчислении, хотя неясно, является ли это прямой реакцией на ухудшение отношений между Грузией и ЕС/США с начала года. Чистый внешний долг Грузии, по прогнозам, составит 44,1% ВВП на 2024 год и останется примерно в 3 раза выше аналогичного показателя до 2026 года", – отмечается в документе. Fitch ожидает, что дефицит государственного бюджета сократится с 2,7% ВВП в 2024 году до 2,5% в 2025 году, до 2,3% – в 2026 году, что значительно ниже предельного уровня дефицита в 3%. Факторы, которые по отдельности или в совокупности могут привести к понижению рейтинга По мнению аналитиков, это существенное усиление внутриполитических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей, управления или доступа к внешнему финансированию. Также на ухудшение рейтинга может повлиять продолжающееся и устойчивое сокращение международных резервов, например, из-за большого оттока капитала или резкого сокращения прямых иностранных инвестиций, и ослабление основ политики Грузии, что создает риски для макроэкономической и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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