https://sputnik-georgia.ru/20241208/mid-rossii-moskva-s-ozabochennostyu-sledit-za-sobytiyami-v-sirii-291295628.html
МИД России: Москва с озабоченностью следит за событиями в Сирии
МИД России: Москва с озабоченностью следит за событиями в Сирии
Sputnik Грузия
Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности 08.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-08T17:04+0400
2024-12-08T17:04+0400
2024-12-08T17:04+0400
россия
сирия
мид россии
башар асад
дамаск
в мире
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22812/01/228120159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b29d86321438dba6105f1bd815ba157c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Москва с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, об этом заявили в российском МИД."С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.В МИД сообщили, что сирийский президент Башар Асад провел переговоры с участниками вооруженного конфликта.Уточняется, что Москва в этих переговорах не участвовала. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.Ситуация в СирииВ ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии.В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.Глава правительства Сирии сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен и репрессий не будет."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сирия
дамаск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22812/01/228120159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a4c811353e4cec2b0d622909256e2e52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, сирия, мид россии, башар асад, дамаск, в мире, политика
россия, сирия, мид россии, башар асад, дамаск, в мире, политика
МИД России: Москва с озабоченностью следит за событиями в Сирии
Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности
ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Москва с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, об этом заявили в российском МИД.
"С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.
В МИД сообщили, что сирийский президент Башар Асад провел переговоры с участниками вооруженного конфликта.
"Глава государства принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что Москва в этих переговорах не участвовала. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.
Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
В ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии.
В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.
Глава правительства Сирии сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен и репрессий не будет.
"В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил он.