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МИД России: Москва с озабоченностью следит за событиями в Сирии

МИД России: Москва с озабоченностью следит за событиями в Сирии

Sputnik Грузия

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T17:04+0400

2024-12-08T17:04+0400

2024-12-08T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Москва с крайней озабоченностью следит за событиями в Сирии, об этом заявили в российском МИД."С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.Россия призвала все стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать вопросы политическим путем с учетом мнений всех этноконфессиональных сил страны.В МИД сообщили, что сирийский президент Башар Асад провел переговоры с участниками вооруженного конфликта.Уточняется, что Москва в этих переговорах не участвовала. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.Ситуация в СирииВ ночь на воскресенье вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии.В Дамаске остались глава правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли и еще несколько министров. Где находится президент Сирии, а также министр обороны, официально не сообщается. По данным СМИ, на фоне военных действий Асад мог покинуть Дамаск на самолете.Глава правительства Сирии сообщил, что контакт с руководством вошедших в город оппозиционеров установлен и репрессий не будет."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, сирия, мид россии, башар асад, дамаск, в мире, политика