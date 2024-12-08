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Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа - премьер

Власти Грузии с нетерпением ждут инаугурацию Дональда Трампа - премьер

Sputnik Грузия

После 20 января ситуация Грузии, как и в регионе в целом, изменится к лучшему и успокоится, считает премьер 08.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-08T20:07+0400

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2024-12-08T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Власти Грузии с нетерпением ожидают инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая назначена на 20 января - к этому моменту президент Грузии Саломе Зурабишвили уже сложит с себя полномочия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже обсудила ситуацию в Грузии с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зурабишвили, она ознакомила Трампа с ситуацией в Грузии и "украденными выборами". Зурабишвили была приглашена на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери. По его словам, после 20 января ситуация Грузии, как и в регионе в целом, изменится к лучшему и успокоится. "Одно я могу сказать точно, мы надеемся, что с 20 января, все ощутимо изменится во всем мире, все успокоится в нашем регионе и мы ждем инаугурации президента США, что положительно сказывается на нашем обществе", - подчеркнул премьер. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала пока только одного кандидата на пост президента Грузии - Михаила Кавелашвили. Кавелашвили представил 81 член избирательной коллегии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Выборы президента Президента Грузии изберет коллегия из 300 человек. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления. Партийный состав избирательной коллегии, за исключением членов Верховного совета Абхазии, выглядит следующим образом: Процедура выборов Выборы президента пройдут во Дворце парламента Грузии с 09:00 до 14:00 или раньше, если проголосовали все члены коллегии выборщиков. В первом туре выборов избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если президент Грузии не будет избран в первом туре, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов. Один член Избирательной коллегии может поддержать выдвижение только одного кандидата и может проголосовать только за одного кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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