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Курс НАТО прежний – война "до последнего украинца"

Курс НАТО прежний – война "до последнего украинца"

Sputnik Грузия

Российская армия в зоне СВО эффективно перемалывает ВСУ и поток западного оружия, освобождает территории РФ на левобережье Днепра. Даже самые недалекие... 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T20:10+0400

2024-12-09T20:10+0400

2024-12-09T20:10+0400

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря заявил об отсутствии оснований для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Да, Россия готова изучить идеи (мирные предложения) вновь избранного президента США Дональда Трампа, когда они будут официально представлены. И все же Москва не отступит от своих базовых принципов, позиций по украинскому конфликту. Изначально поставленные цели российской СВО остаются неизменными: демилитаризация и денацификация Украины, вывод иностранных войск НАТО и наступательных вооружений в пределы 1997 года. Далее – формирование международной системы равной и неделимой безопасности.С учетом деградации ВСУ просроченному киевскому лидеру пришлось сменить воинственную риторику о возвращении "20 процентов территории". Появились тонкие намеки на вероятность завершения конфликта с Россией "по линии фронта" – в обмен на членство Украины в НАТО.В качестве оправдания генсек альянса Марк Рютте упомянул опасную эскалацию войны на Украине, "глобальный характер угроз" сближения России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Вместе с тем Рютте демагогически призвал Запад и далее вооружать киевский режим, отложив любые переговоры с Россией до появления "позиции силы" у Зеленского.Арсеналы большинства стран НАТО опустели, мощности западного ВПК потребностям украинской армии не отвечают. Российское оборонное производство опережает производство США и всех стран-членов альянса вместе взятых. На этом апокалиптическом для Запада и ВСУ фоне главный дипломат США (уходящей администрации) Энтони Блинкен 4 декабря призвал Киев к "трудным решениям", заявил о необходимости "вовлекать в борьбу" на линии фронта 18-25-летних украинцев. Будто бы тотальная мобилизация молодежи – залог успеха на передовой, а не гарантированная "мясорубка" и развитие демографической катастрофы на Украине.Когнитивный диссонансКиевские марионетки публично обозначили готовность к переговорам с Россией, хорошо понимая, что Москву принципиально не устраивает ни один из трех опубликованных Reuters 4 декабря планов новой администрации США. Понимая неизбежность реализации четвертого плана – снабжения ВСУ американским оружием до появления у Зеленского "позиции силы" (до полного уничтожения ВСУ, а быть может и Соединенных Штатов). Вроде бы, Украина не перечит миротворческим инициативам нового американского президента, но призывает к "миру через силу". То есть пытается стать частью "трансатлантической безопасности" и стратегии Трампа "Америка – превыше всего".Вне контекста будущих переговоров о войне и мире европейские страны НАТО поддерживают абсолютный приоритет оружейных поставок киевскому режиму. Будто бы горы западного оружия на украинском ТВД могут когда-нибудь привести к миру. Сама идея натовских "гарантий безопасности, которые защитят Украину, не провоцируя Путина", выглядит откровенно бредовой, ведь именно "заботы" альянса (биолаборатории Пентагона) в "незалежной" подтолкнули Россию к проведению спецоперации. А проект "демилитаризованной зоны" на Украине с "европейскими войсками" внутри или еще один, германский, проект "мини-альянса специально для Украины" – это же и есть расширение НАТО, с которым Москва никогда не смирится.Похоже, в США и НАТО не замечают очевидной сложности многополярного мира, "упрощая" реальность до примитивных схем и лозунгов типа "сокрушим Россию за 24 часа". Разумеется, вместе с термоядерным арсеналом. Сразу после этого – столь же быстрая и впечатляющая победа над Китаем. Подобные "сопелки и пыхтелки" кажутся смешными, однако принадлежат лауреатам Нобелевской премии 2024 года и публикуются в американском журнале Newsweek, который издается тиражом более 3 млн экземпляров. Полагаю, в обозримой перспективе неизбежны продолжение российской спецоперации, новые витки эскалации. Вероятно расширение географии конфликта.Меняются американские президенты, но не глобальная (экзистенциальная) цель коллективного Запада – нанести России стратегическое поражение, раздробить на мелкие квази-государственные образования и уничтожить. Амбициозный антироссийский проект выглядит особенно неубедительным после позорных военных поражений США и НАТО в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Список этот неизбежно продолжит мазеповско-бандеровская Украина. Даже без применения российского ядерного оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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