https://sputnik-georgia.ru/20241209/291307271.html
Курс НАТО прежний – война "до последнего украинца"
Курс НАТО прежний – война "до последнего украинца"
Sputnik Грузия
Российская армия в зоне СВО эффективно перемалывает ВСУ и поток западного оружия, освобождает территории РФ на левобережье Днепра. Даже самые недалекие... 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T20:10+0400
2024-12-09T20:10+0400
2024-12-09T20:10+0400
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря заявил об отсутствии оснований для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Да, Россия готова изучить идеи (мирные предложения) вновь избранного президента США Дональда Трампа, когда они будут официально представлены. И все же Москва не отступит от своих базовых принципов, позиций по украинскому конфликту. Изначально поставленные цели российской СВО остаются неизменными: демилитаризация и денацификация Украины, вывод иностранных войск НАТО и наступательных вооружений в пределы 1997 года. Далее – формирование международной системы равной и неделимой безопасности.С учетом деградации ВСУ просроченному киевскому лидеру пришлось сменить воинственную риторику о возвращении "20 процентов территории". Появились тонкие намеки на вероятность завершения конфликта с Россией "по линии фронта" – в обмен на членство Украины в НАТО.В качестве оправдания генсек альянса Марк Рютте упомянул опасную эскалацию войны на Украине, "глобальный характер угроз" сближения России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Вместе с тем Рютте демагогически призвал Запад и далее вооружать киевский режим, отложив любые переговоры с Россией до появления "позиции силы" у Зеленского.Арсеналы большинства стран НАТО опустели, мощности западного ВПК потребностям украинской армии не отвечают. Российское оборонное производство опережает производство США и всех стран-членов альянса вместе взятых. На этом апокалиптическом для Запада и ВСУ фоне главный дипломат США (уходящей администрации) Энтони Блинкен 4 декабря призвал Киев к "трудным решениям", заявил о необходимости "вовлекать в борьбу" на линии фронта 18-25-летних украинцев. Будто бы тотальная мобилизация молодежи – залог успеха на передовой, а не гарантированная "мясорубка" и развитие демографической катастрофы на Украине.Когнитивный диссонансКиевские марионетки публично обозначили готовность к переговорам с Россией, хорошо понимая, что Москву принципиально не устраивает ни один из трех опубликованных Reuters 4 декабря планов новой администрации США. Понимая неизбежность реализации четвертого плана – снабжения ВСУ американским оружием до появления у Зеленского "позиции силы" (до полного уничтожения ВСУ, а быть может и Соединенных Штатов). Вроде бы, Украина не перечит миротворческим инициативам нового американского президента, но призывает к "миру через силу". То есть пытается стать частью "трансатлантической безопасности" и стратегии Трампа "Америка – превыше всего".Вне контекста будущих переговоров о войне и мире европейские страны НАТО поддерживают абсолютный приоритет оружейных поставок киевскому режиму. Будто бы горы западного оружия на украинском ТВД могут когда-нибудь привести к миру. Сама идея натовских "гарантий безопасности, которые защитят Украину, не провоцируя Путина", выглядит откровенно бредовой, ведь именно "заботы" альянса (биолаборатории Пентагона) в "незалежной" подтолкнули Россию к проведению спецоперации. А проект "демилитаризованной зоны" на Украине с "европейскими войсками" внутри или еще один, германский, проект "мини-альянса специально для Украины" – это же и есть расширение НАТО, с которым Москва никогда не смирится.Похоже, в США и НАТО не замечают очевидной сложности многополярного мира, "упрощая" реальность до примитивных схем и лозунгов типа "сокрушим Россию за 24 часа". Разумеется, вместе с термоядерным арсеналом. Сразу после этого – столь же быстрая и впечатляющая победа над Китаем. Подобные "сопелки и пыхтелки" кажутся смешными, однако принадлежат лауреатам Нобелевской премии 2024 года и публикуются в американском журнале Newsweek, который издается тиражом более 3 млн экземпляров. Полагаю, в обозримой перспективе неизбежны продолжение российской спецоперации, новые витки эскалации. Вероятно расширение географии конфликта.Меняются американские президенты, но не глобальная (экзистенциальная) цель коллективного Запада – нанести России стратегическое поражение, раздробить на мелкие квази-государственные образования и уничтожить. Амбициозный антироссийский проект выглядит особенно неубедительным после позорных военных поражений США и НАТО в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Список этот неизбежно продолжит мазеповско-бандеровская Украина. Даже без применения российского ядерного оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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Александр Хроленко
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аналитика, россия, политика, украина, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
аналитика, россия, политика, украина, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Курс НАТО прежний – война "до последнего украинца"
Российская армия в зоне СВО эффективно перемалывает ВСУ и поток западного оружия, освобождает территории РФ на левобережье Днепра. Даже самые недалекие стратеги США и НАТО начинают осознавать близость поражения, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря заявил об отсутствии оснований для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Да, Россия готова изучить идеи (мирные предложения) вновь избранного президента США Дональда Трампа, когда они будут официально представлены. И все же Москва не отступит от своих базовых принципов, позиций по украинскому конфликту. Изначально поставленные цели российской СВО остаются неизменными: демилитаризация и денацификация Украины, вывод иностранных войск НАТО и наступательных вооружений в пределы 1997 года. Далее – формирование международной системы равной и неделимой безопасности.
С учетом деградации ВСУ просроченному киевскому лидеру пришлось сменить воинственную риторику о возвращении "20 процентов территории". Появились тонкие намеки на вероятность завершения конфликта с Россией "по линии фронта" – в обмен на членство Украины в НАТО.
Министры иностранных дел стран альянса 3-4 декабря в Брюсселе мучительно искали выход из стратегического тупика, но приглашать Украину в НАТО – целиком или частями – отказались. Категорически против выступили семь стран, включая США, Бельгию, Испанию, ФРГ.
В качестве оправдания генсек альянса Марк Рютте упомянул опасную эскалацию войны на Украине, "глобальный характер угроз" сближения России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Вместе с тем Рютте демагогически призвал Запад и далее вооружать киевский режим, отложив любые переговоры с Россией до появления "позиции силы" у Зеленского.
Арсеналы большинства стран НАТО опустели, мощности западного ВПК потребностям украинской армии не отвечают. Российское оборонное производство опережает производство США и всех стран-членов альянса вместе взятых. На этом апокалиптическом для Запада и ВСУ фоне главный дипломат США (уходящей администрации) Энтони Блинкен 4 декабря призвал Киев к "трудным решениям", заявил о необходимости "вовлекать в борьбу" на линии фронта 18-25-летних украинцев. Будто бы тотальная мобилизация молодежи – залог успеха на передовой, а не гарантированная "мясорубка" и развитие демографической катастрофы на Украине.
Киевские марионетки публично обозначили готовность к переговорам с Россией, хорошо понимая, что Москву принципиально не устраивает ни один из трех опубликованных Reuters 4 декабря планов новой администрации США. Понимая неизбежность реализации четвертого плана – снабжения ВСУ американским оружием до появления у Зеленского "позиции силы" (до полного уничтожения ВСУ, а быть может и Соединенных Штатов). Вроде бы, Украина не перечит миротворческим инициативам нового американского президента, но призывает к "миру через силу". То есть пытается стать частью "трансатлантической безопасности" и стратегии Трампа "Америка – превыше всего".
Вне контекста будущих переговоров о войне и мире европейские страны НАТО поддерживают абсолютный приоритет оружейных поставок киевскому режиму. Будто бы горы западного оружия на украинском ТВД могут когда-нибудь привести к миру. Сама идея натовских "гарантий безопасности, которые защитят Украину, не провоцируя Путина", выглядит откровенно бредовой, ведь именно "заботы" альянса (биолаборатории Пентагона) в "незалежной" подтолкнули Россию к проведению спецоперации. А проект "демилитаризованной зоны" на Украине с "европейскими войсками" внутри или еще один, германский, проект "мини-альянса специально для Украины" – это же и есть расширение НАТО, с которым Москва никогда не смирится.
Похоже, в США и НАТО не замечают очевидной сложности многополярного мира, "упрощая" реальность до примитивных схем и лозунгов типа "сокрушим Россию за 24 часа". Разумеется, вместе с термоядерным арсеналом. Сразу после этого – столь же быстрая и впечатляющая победа над Китаем. Подобные "сопелки и пыхтелки" кажутся смешными, однако принадлежат лауреатам Нобелевской премии 2024 года и публикуются в американском журнале Newsweek, который издается тиражом более 3 млн экземпляров. Полагаю, в обозримой перспективе неизбежны продолжение российской спецоперации, новые витки эскалации. Вероятно расширение географии конфликта.
Меняются американские президенты, но не глобальная (экзистенциальная) цель коллективного Запада – нанести России стратегическое поражение, раздробить на мелкие квази-государственные образования и уничтожить. Амбициозный антироссийский проект выглядит особенно неубедительным после позорных военных поражений США и НАТО в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Список этот неизбежно продолжит мазеповско-бандеровская Украина. Даже без применения российского ядерного оружия.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции