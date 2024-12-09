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Более 50 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в ноябре
Более 50 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в ноябре
Sputnik Грузия
Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети 09.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-09T12:03+0400
2024-12-09T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в ноябре 2024 года выявили 54 факта незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети (30 фактов). Далее следуют: В целом в ноябре было изъято более 91 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства. В период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 662 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кахети, имерети, самцхе-джавахети
грузия, новости, кахети, имерети, самцхе-джавахети
Более 50 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в ноябре
Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в ноябре 2024 года выявили 54 факта незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети (30 фактов).
В целом в ноябре было изъято более 91 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.
В период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 662 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.