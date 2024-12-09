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Декан и студенты, участвовавшие в акциях протеста в Батуми, задержаны за насилие

Декан и студенты, участвовавшие в акциях протеста в Батуми, задержаны за насилие

Sputnik Грузия

Согласно данным следствия, декан и его студенты подвергли физическому насилию супруга лектора и его друга 09.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-09T19:02+0400

2024-12-09T19:02+0400

2024-12-09T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Полиция Аджарии в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала в Батуми пять человек – декана и студентов Батумского университета искусств по обвинению в групповом насилии, сообщили в пресс-службе ведомства. Возраст задержанных – от 20 до 46 лет. Арест произвели на основании постановления судьи. Следствие установило, что 3 декабря этого года в рамках акции протеста, проходившей в Батуми, группа участников акции проникла в университет с целью вывесить баннер возле ректората, но лектор этого же университета помешала им. После чего один из задержанных (декан) словесно оскорбил лектора. Следствием также установлено, что позже декан и его студенты подвергли физическому насилию супруга лектора и его друга. Полиция задержала обвиняемых на основании постановления судьи. Расследование ведется по первой части статьи "Насилие". Преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, в том числе Батуми, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны 372 человека, из которых к этому времени 62 – отправлены в административное заключение, а более 100 из них оштрафованы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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